Срок годности – шесть месяцев, или Народный фронт разбирается в правомерности сноса новых дорожных ограждений на ул. Планерной в Мурманске

Представители президентского движения обратились в прокуратуру Мурманской области с просьбой провести проверку по факту очередного демонтажа дорожных ограждений на ул. Карла Маркса – ул. Планерная. Никогда такого не было, и вот опять: не прошло и нескольких месяцев после того, как надзорное ведомство подтвердило выявленные Народным фронтом нарушения законодательства в сферах закупок и безопасности дорожного движения, как история с обновлением заборов в областном центре снова набирает обороты. Напомним, в марте 2022 года был заключён и исполнен договор на покраску ряда пешеходных ограждений на сумму 1,7 миллиона рублей, а совсем скоро появился другой договор на сумму 3,5 миллиона рублей на установку новых ограждений, в частности, вдоль ул. Карла Маркса – ул. Планерная. Пока разбирались, зачем было красить старые, если их всё равно заменили, соцсети взорвала очередная весть: новые конструкции на Планерной уже тоже демонтировали.

На кадрах, снятых пользователями – обочина ул. Планерной: земля разрыта, металлические фрагменты лежат рядом. Как выяснили представители президентского движения, причина – работы в рамках национального проекта «БКД», в том числе по замене бордюрного камня.

«И тут всякая логика окончательно рушится: о ремонте проезжей части было известно ещё в сентябре 2022 года, именно тогда процесс установки заборов на Планерной находился в активной фазе. Мы обратились в прокуратуру Мурманской области с просьбой провести соответствующую проверку, разобраться в целесообразности процесса установки и последующего сноса пешеходных ограждений и при наличии нарушений принять меры по их устранению», - отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта Анна Калита.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта Мурманской области.