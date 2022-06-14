Срок оформления паспорта гражданина РФ сокращается до 5 дней

С 1 июля 2022 года вступают в силу изменения, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 г. №1205 «О внесений изменений в постановление правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. №828 и признании утратившим силу отдельных положений актов правительства Российской Федерации».

Согласно поправкам, срок предоставления государственной услуги сокращается с 10- и 30- дневного срока до 5 рабочих дней, не зависимо от места жительства (пребывания, фактического проживания) или обстоятельств получения прежнего паспорта.