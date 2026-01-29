Срок приёма заявок на «Губернаторский старт» продлён до 4 марта

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, приём заявок на конкурс «Губернаторский старт» (https://mribi.ru/grantgubern) продлён на неделю – до 4 марта включительно. С таким предложением вчера на заседании правительства Мурманской области выступила министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор.

«Понимаем, что временное отсутствие электроснабжения из-за аварии на линиях «Россетей» коснулось и наших потенциальных заявителей. Чтобы все успели подготовить документы, мы предлагаем продлить приём заявок до 4 марта», – пояснила Марта Говор.

Глава региона Андрей Чибис поддержал эту инициативу.

Программа «Губернаторский старт» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Она не только расширяет горизонты бизнеса, но и стимулирует создание новых рабочих мест, укрепляя экономику региона. За 6 лет действия программы в Мурманской области было дополнительно создано почти 400 рабочих мест, поддержку получили свыше 190 проектов с общим финансированием более 230 млн рублей.

На заседании правительства министр Марта Говор представила доклад о мерах поддержки малого бизнеса на территории Мурманской области. В числе наиболее востребованных у предпринимателей мер – льготные микрозаймы государственной микрофинансовой организации ФОРМАП. В 2025 году предпринимателям было предоставлено более 300 микрозаймов на общую сумму свыше 480 тысяч рублей.

«Программа льготного микрофинансирования Фонда помогла многим заполярным предпринимателям в непростое время, эта поддержка была особенно необходима в период резкого роста ключевой ставки Банка России», – прокомментировала Марта Говор.

По поручению губернатора Андрей Чибиса в 2026 году категория предпринимателей, которые могут воспользоваться льготными займами Фонда ФОРМАП, будет расширена. В нее будут включены предприниматели, имеющие детей в возрасте до 5 лет, а также предприниматели, имеющие удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

Наряду с программой «Губернаторский старт» и микрозаймами ФОРМАП в 2026 году в регионе продолжает действовать целый комплекс мер поддержки МСП. Так, Центр «Мой бизнес» оказывает нефинансовую поддержку предпринимателям и гражданам, желающим начать свое дело. Для повышения предпринимательской активности и наращивания объемов производства продолжается реализация программы «Платформа роста», позволяющей получать поддержку по продвижению на рынке электронной коммерции, в частности на площадке «Wildberries». Субъекты туриндустрии региона в 2026 году продолжат получать поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также в рамках региональной субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма.

В рамках образовательной поддержки бизнеса губернатор Андрей Чибис на заседании дал поручение Министерству туризма и предпринимательства организовать масштабный интенсив для предпринимателей по применению технологий искусственного интеллекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/