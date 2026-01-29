Срок приёма заявок на «Губернаторский старт» продлён до 4 марта«Семейная гостиная»: практика из Мончегорска, укрепляющая связи детей и родителей, признана одной из лучших в стране
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.01.26 15:00

Срок приёма заявок на «Губернаторский старт» продлён до 4 марта

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, приём заявок на конкурс «Губернаторский старт» (https://mribi.ru/grantgubern) продлён на неделю – до 4 марта включительно. С таким предложением вчера на заседании правительства Мурманской области выступила министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор.

«Понимаем, что временное отсутствие электроснабжения из-за аварии на линиях «Россетей» коснулось и наших потенциальных заявителей. Чтобы все успели подготовить документы, мы предлагаем продлить приём заявок до 4 марта», – пояснила Марта Говор.

Глава региона Андрей Чибис поддержал эту инициативу.

Программа «Губернаторский старт» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Она не только расширяет горизонты бизнеса, но и стимулирует создание новых рабочих мест, укрепляя экономику региона. За 6 лет действия программы в Мурманской области было дополнительно создано почти 400 рабочих мест, поддержку получили свыше 190 проектов с общим финансированием более 230 млн рублей.

На заседании правительства министр Марта Говор представила доклад о мерах поддержки малого бизнеса на территории Мурманской области. В числе наиболее востребованных у предпринимателей мер – льготные микрозаймы государственной микрофинансовой организации ФОРМАП. В 2025 году предпринимателям было предоставлено более 300 микрозаймов на общую сумму свыше 480 тысяч рублей.

«Программа льготного микрофинансирования Фонда помогла многим заполярным предпринимателям в непростое время, эта поддержка была особенно необходима в период резкого роста ключевой ставки Банка России», – прокомментировала Марта Говор.

По поручению губернатора Андрей Чибиса в 2026 году категория предпринимателей, которые могут воспользоваться льготными займами Фонда ФОРМАП, будет расширена. В нее будут включены предприниматели, имеющие детей в возрасте до 5 лет, а также предприниматели, имеющие удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

Наряду с программой «Губернаторский старт» и микрозаймами ФОРМАП в 2026 году в регионе продолжает действовать целый комплекс мер поддержки МСП. Так, Центр «Мой бизнес» оказывает нефинансовую поддержку предпринимателям и гражданам, желающим начать свое дело. Для повышения предпринимательской активности и наращивания объемов производства продолжается реализация программы «Платформа роста», позволяющей получать поддержку по продвижению на рынке электронной коммерции, в частности на площадке «Wildberries». Субъекты туриндустрии региона в 2026 году продолжат получать поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также в рамках региональной субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма.

В рамках образовательной поддержки бизнеса губернатор Андрей Чибис на заседании дал поручение Министерству туризма и предпринимательства организовать масштабный интенсив для предпринимателей по применению технологий искусственного интеллекта.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:15«Неизвестные сражения Великой Отечественной». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий работающий на удалёнке предпочтёт увольнение работе в офисе-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»