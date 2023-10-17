Срок приёма заявок по отбору на предоставление субсидий для возмещения части затрат продлевается

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска извещает о продлении срока приема заявок на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым в городе Мурманске.

Заявки на участие в отборе принимаются по 31 октября 2023 года включительно.

Отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым в городе Мурманске, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 12.04.2016 №945 (в ред. от 11.09.2023 № 3144).

Ознакомиться с порядком предоставления субсидий можно по ссылке: https://msp.citymurmansk.ru/konk/grants/statement.shtml.

Категория получателей субсидий: субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ (за исключением хозяйственных партнёрств, производственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств), сведения о которых на дату подачи заявки внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятые в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 №422-ФЗ.

Критерий отбора получателей субсидий на дату подачи заявки: регистрация и осуществление своей деятельности на территории города Мурманска.

Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым в форме субсидирования части затрат, связанных с:

 уплатой процентов по договорам кредитования (кредитной линии), заключенным с российскими кредитными организациями на инвестиционные цели;

 уплатой первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга);

 оплатой паушального взноса по договору коммерческой концессии (франчайзинга);

 приобретением нового оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

 приобретением товарно-материальных ценностей, необходимых для производства мебели, одежды и изделий из кожи;

 приобретением фудтраков, новых автоприцепов для реализации продукции общественного питания;

 приобретением фудтраков, новых автоприцепов, новых киосков и новых павильонов, размещенных на территории удаленных районов (Росляково, Абрам-Мыс, Дровяное);

 приобретением нового оборудования для обязательной маркировки товаров;

 благоустройством территории, в том числе созданием площадки для краткосрочной парковки автотранспорта, пешеходных дорожек, ограждений, обеспечением освещения;

 технологическим присоединением (подключением) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов недвижимости, расположенных на территории города Мурманска;

 технологическим присоединением (подключением) к электрическим сетям НТО, имеющих действующие разрешения на право размещения НТО на территории муниципального образования город Мурманск.

Консультации по участию в отборе предоставляются в комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска по телефону 8 (8152) 45-94-75, электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru, а также при личном обращении: г. Мурманск, просп. Ленина, 87, каб. 20.