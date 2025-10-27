Срок удаления сухогруза «Александр Гусев» с мели в Баренцевом море продлён до 1 ноября 2026 года

Срок удаления сухогруза «Александр Гусев», севшего на мель в губе Корелинская Баренцева моря в 2023 году, продлён до 1 ноября 2026 года. Соответствующее распоряжение подписано капитаном порта Мурманск Эдуардом Безукладовым и опубликовано на сайте администрации морских портов Западной Арктики.

Согласно документу, судовладелец ООО «ИнАрктика СЗ» не мог выполнить работы в ранее установленные сроки из-за гидрометеорологической обстановки.

Напомним, судно «Александр Гусев» (порт приписки Мурманск) с 8 членами экипажа и 200 тоннами груза на борту село на мель 17 октября 2023 года. Изначально собственнику судна было предписано начать удаление имущества в ноябре 2024 года. Затем сроки удаления были продлены.