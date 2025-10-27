Мурманская область. Арктика (16+)27.10.25 13:30
Срок удаления сухогруза «Александр Гусев» с мели в Баренцевом море продлён до 1 ноября 2026 года
Срок удаления сухогруза «Александр Гусев», севшего на мель в губе Корелинская Баренцева моря в 2023 году, продлён до 1 ноября 2026 года. Соответствующее распоряжение подписано капитаном порта Мурманск Эдуардом Безукладовым и опубликовано на сайте администрации морских портов Западной Арктики.
Согласно документу, судовладелец ООО «ИнАрктика СЗ» не мог выполнить работы в ранее установленные сроки из-за гидрометеорологической обстановки.
Напомним, судно «Александр Гусев» (порт приписки Мурманск) с 8 членами экипажа и 200 тоннами груза на борту село на мель 17 октября 2023 года. Изначально собственнику судна было предписано начать удаление имущества в ноябре 2024 года. Затем сроки удаления были продлены.
-
Последние комментарии
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
