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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.20 10:15

Срок ввода в эксплуатацию новой школы не меняется

Глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов совместно с сотрудниками ФГБУ «Дирекция школы - №2025» Министерства просвещения РФ оценил ход строительства детского сада на ул.Восточной и школы на ул.Пионерской.

К работам на этих объектах со стороны руководства города особое внимание - оба реализуются в нашем муниципалитете в рамках национальных проектов.

Дошкольное учреждение во флотской столице возводится в рамках нацпроекта «Демография». По графику новый сад на 220 мест на ул. Восточной должен быть сдан к концу 2021 года.

- Сейчас работы идут по следующим направлениям: укладывание наружных коммуникаций, закончили нулевой цикл, начинаем собирать блочную коробку. Материалы мы заказываем из средней полосы, и возникли некоторые проблемы с логистикой. Думаем, что к концу декабря наверстаем небольшое отставание от графика, которое сейчас есть, – рассказывает представитель подрядной организации «МНК-групп» Игорь Стародумов.

По проекту в трёхэтажном здании откроются не только группы для маленьких североморцев, но и разместятся кабинеты творческих направлений - для музыкальных занятий и кружков, появится изостудия и спортивный зал.

- На данный момент в Североморске есть очередь в сады для детей с нуля до трёх лет, а также стоит вопрос об открытии дополнительных групп компенсирующей направленности, - отмечает начальник Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск Юлия Гладских. – Данный детский сад позволит нам разгрузить уже существующие дошкольные учреждения, а также создать необходимые условия и оборудовать группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Новая школа на 1200 мест на ул. Пионерской строится в рамках нацпроекта «Образование». В настоящее время на трёх из пяти корпусов уложены крыши, завершается строительство стен ещё двух корпусов, параллельно ведутся работы на внутренних инженерных сетях. Но, не смотря на все усилия, наверстать отставания от графика подрядчику так и не удалось.

- Мы понимаем, что в намеченные сроки окончить монтажно-строительные работы не получится в силу ряда объективных причин, но от самого строительства мы не отказываемся. Срок ввода в эксплуатацию данного объекта не меняется. Мы нацелены на то, чтобы 1 сентября школа открыла двери для учеников, - прокомментировал ход строительства школы Глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов.

Как сообщает пресс-центр администрации ЗАТО г.Североморск, в Управлении образования администрации ЗАТО г.Североморск уже начали подготовку к началу нового учебного года в новом образовательном учреждении.

- Формирование школы – это вопрос серьёзный и сложный. Еженедельно мы собираемся творческой группой, чтобы продумать все нюансы. В начале следующего года мы объявим конкурс на замещение должности директора этого учреждения. Уже начался процесс формирования классов. Открою небольшой секрет: в этой школе мы планируем открыть все 10 классы. То есть на территории города останутся только несколько классов гуманитарного и универсального профилей в некоторых школах, а остальные школьники – будут поступать сюда. Так как в новой школе будет хорошая материальная база, - поделилась Юлия Гладских.

 

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