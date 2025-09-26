Сроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается

Индексация тарифов на газ, электроэнергию и коммунальные услуги в 2026 году будет произведена с 1 октября, тогда как в предыдущий год платежи повышались с 1 июля.

Как сообщает «Интерфакс», такие сроки предусмотрены макропрогнозом на 2025-2028 годы, внесённым Минэкономразвития в правительство.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, размер индексации совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ 2026 году составит 9,9%. В 2027 году предусмотрено повышение на 8,7%, в 2028 году – на 7,1%. При этом в 2027-2028 годах индексация запланирована на июль.

Электроэнергия в 2026 году подорожает на 11,3%, в 2027 и 2028 годах – на 8,6% и 9,1% соответственно.

Тарифы на железнодорожные перевозки, включая грузовые и пассажирские, а также на услуги инфраструктуры ж/д транспорта в 2026 году индексировать не планируется, при этом в 2027-2028 годах индексация ожидается с 1 января, следует из документа.

Напомним, что с 1 июля 2025 года цены на коммунальные услуги примерно на 11,9%. Подорожали газ, электричество, вода и отопление. Газ стал дороже на 10,3%, электроэнергия — на 12,6%. Это средние значения по стране.