Сроки оформления «бытовой недвижимости» сокращены более чем в 3 раза

В 2022 году вопрос сокращения сроков оформления прав на объекты, относящихся к «бытовой недвижимости», находится на особом контроле Управления Росреестра по Мурманской области. В соответствии с поручением вице-премьера Марата Хуснуллина сроки проведения кадастровых работ, постановки на учёт и регистрации прав земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража или индивидуального жилищного строительства, а также расположенных на таких земельных участках объектах недвижимости, сокращены до 3 рабочих дней. Ранее на такие процедуры уходило до 10 рабочих дней.

«Сокращение сроков по государственному кадастровому учёту и государственной регистрации прав на недвижимость - это ещё один важный шаг по улучшению экономической ситуации в регионе. В нынешних динамических условиях оборота недвижимости это очень значимый показатель, который сигнализирует на сколько быстро граждане и юридические лица могут реализовывать свои планы, достигать поставленных целей», — прокомментировала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

На 1 июля 2022 года проведение единой процедуры кадастрового учёта и регистрации прав в отношении бытовой недвижимости сократилось с 10 до 2 рабочих дней при подаче документов в электронном виде и с 12 до 3 рабочих дней при подаче через МФЦ.

«Теперь жители Мурманской области могут быстрее оформлять права на земельные участки для личного использования, садовые и жилые дома, бани, гаражи и другие хозяйственные постройки. Хочу отметить, что в нашем регионе сроки регистрации при электронном способе подачи документов еще меньше, они составляют 1 - 2 рабочих дня. На сегодняшний день около 90% электронных заявлений рассматривается в течение 1 рабочего дня», - сообщила заместитель руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.