Срывы сроков по сдаче ряда объектов дорожного и коммунального хозяйства Мурманска повлекли кадровые решения

Расторгнуты трудовые договоры с руководителем ММКУ «Управление дорожного хозяйства» Мурманска Денисом Морозом, начальником отдела строительного контроля ММКУ «Управление капитального строительства» Галиной Яковцевой, директором МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александром Накаем. Об этом было объявлено сегодня на встрече губернатора Андрея Чибиса с главой администрации Мурманска Евгением Никорой и заместителем губернатора Оксаной Астаховой.

Кадровые решения приняты главой администрации Мурманска по требованию губернатора после срыва сроков по сдаче работ на ряде объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», установке новой трубы на котельной в районе Росляково и работ по благоустройству в сквере возле памятника С.М. Кирову.

«Как глава администрации я принял решение расторгнуть трудовые отношения с должностными лицами, ответственными за данные работы и не решившими задачу, ряду специалистов будут объявлены выговоры. Тем не менее, мы провели дополнительно анализ причин и выработали ряд решений, которые позволят ускорить завершение работ. Труба на котельной в Росляково будет установлена к 28 августа», – сказал Евгений Никора.

«С точки зрения федеральных сроков время ещё есть, но мы договаривались до сентября эти работы завершить. Принципиально важно работы на объектах, где возникли проблемы, завершить качественно и в установленный срок, с учётом паспорта проекта и погодных условий. Убедительно прошу всех коллег мобилизоваться. Необходимо, чтобы всем должностным лицам независимо от муниципалитета и органа власти было это понятно и очевидно с учетом принятых решений. Это наглядный пример, руководители должны нести персональную ответственность за те обязательства, которые они берут перед жителями области, перед руководством нашей страны», – отметил Андрей Чибис.