Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также использования объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, в Донецкой Народной Республике: в Бахмуте на территории школы №2, в Часов Яре в здании профессионального училища №77, в посёлке Новоэкономическое в детском саду «Солнышко» и школе №1 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО. При этом, эвакуация местного населения из близлежащих домов намеренно не проводилась, украинские неонацисты планируют использовать мирных граждан в качестве «живого щита».

В Николаеве в здании детского сада №141 «Звёздочка» и на территории судостроительного лицея подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО.

В Днепре в школе №119 боевиками территориальной обороны оборудован опорный пункт, склад боеприпасов, размещена бронетехника и артиллерия.

В Путивле Сумской области в здании лицея №2 и центре внешкольной работы украинские националисты оборудовали опорный пункт, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях.

Данные факты в очередной раз свидетельствуют о полном пренебрежении киевским режимом всех норм морали и международного гуманитарного права. При этом, США и страны Европейского союза продолжают цинично «закрывать глаза» на многочисленные военные преступления украинских властей, которые в западных странах на государственном уровне не обсуждаются, объективные материалы в медиасфере носят единичный характер, на какие-либо обвинения в адрес официального Киева, в том числе в СМИ наложен строгий запрет.

Кроме того, в населённом пункте Николаевка Луганской Народной Республики киевским режимом проведена очередная изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненные среди мирного населения. Репортеры «New York Times» и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъёмку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями.

Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах.

Подобные действия украинских властей ещё раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины.

Фото: https://vk.com/mil