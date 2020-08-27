США направили ударную подлодку «Seawolf» к северным границам России в Норвежское море. Как указано в сообщении американского военно-морского флота, в настоящее время лодка зашла в норвежский порт Тромсе. В дальнейшем она продолжит действовать в составе Шестого флота ВМФ США.

Отмечается, что подлодки данного класса являются «исключительно тихими, быстрыми, хорошо воооруженными и оснащенными продвинутыми радарами».

Подлодка имеет восемь торпедных пусковых отсеков.

«Прибытие «Seawolf» дополняет наши и без того мощные подводные боевые силы и демонстрирует нашу неизменную приверженность обеспечению морской безопасности и сдерживания во всем регионе», - приводит слова контр-адмирала Энтония Карулло, командира 8-й группы подводных лодок, portnews.ru.