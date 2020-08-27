Под колокольный звон откроется фестиваль «Териберская волна»Мурманская область присоединилась к экологической акции «Спасибо за чистую тундру»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.08.20 11:45

США направили ударную подлодку «Seawolf» к северным границам России

США направили ударную подлодку «Seawolf» к северным границам России в Норвежское море. Как указано в сообщении американского военно-морского флота, в настоящее время лодка зашла в норвежский порт Тромсе. В дальнейшем она продолжит действовать в составе Шестого флота ВМФ США.

Отмечается, что подлодки данного класса являются «исключительно тихими, быстрыми, хорошо воооруженными и оснащенными продвинутыми радарами».

Подлодка имеет восемь торпедных пусковых отсеков.

«Прибытие «Seawolf» дополняет наши и без того мощные подводные боевые силы и демонстрирует нашу неизменную приверженность обеспечению морской безопасности и сдерживания во всем регионе», - приводит слова контр-адмирала Энтония Карулло, командира 8-й группы подводных лодок, portnews.ru.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
MORI
26.08.20 08:18
Незаменимый человек для Арктики! Он подписал договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом оке
Комментарий к новости:Новую Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам обеспечения интересов России в Арктике возглавит Дмитрий Медведев
Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:00«Знахарки». Документальный цикл (12+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Легенды науки». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается снижение цен на бензин на оптовом рынке-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 30 копеек, евро – почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Африканда готова к отопительному сезону-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 августа-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 627 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика