Стабильность хрупкая, всё зависит от нас - Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в нашем регионе

Открывая очередной онлайн-брифинг, посвящённый ситуации с COVID-19 в Мурманской области, губернатор Андрей Чибис отметил, что уровень заболеваемости в регионе на данный момент стабилен, но это не повод расслабляться. Система здравоохранения готова к любому развитию событий, при необходимости в больницах может быть развёрнут резервный коечный фонд.

Дополнительные ограничения в Заполярье не вводятся, однако, как подчеркнул глава региона, компенсироваться это будет ужесточением контроля соблюдения уже введённых мер.

Так, Андрей Чибис обратил внимание на то, что отдельные организации общественного питания игнорируют запрет на проведение массовых мероприятий – в барах кипит ночная жизнь, организуются дискотеки. Губернатор напомнил, что суммы штрафов за такие нарушения высоки, а при повторном нарушении заведению может грозить закрытие.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, внеплановых осенних каникул в школах Мурманской области также не будет. На сегодняшний день в регионе на карантине находятся лишь три школьных класса – для сравнения, в течение сентября таких классов было 22. Глава области особо акцентировал внимание на том, что причина карантина – не коронавирус, а сезонное ОРВИ.

«Ситуация в Мурманской области стабильна. Но стабильность эта хрупкая. Всё зависит от нас с вами – от того, как мы будем соблюдать необходимые меры предосторожности, масочный режим в общественных местах, беречь себя и друг друга», – подчеркнул Андрей Чибис.