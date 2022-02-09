«Стабильный» - аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило национальный кредитный рейтинг Мурманской области

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило национальный кредитный рейтинг Мурманской области до уровня «А(RU)», прогноз «Стабильный».

Как пояснили в региональном Министерстве финансов, повышение рейтинга обусловлено существенным изменением оценки ликвидности бюджета области. «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Также в ведомстве подчеркнули, что повышение уровня кредитного рейтинга и ряд положительных характеристик финансового состояния региона со стороны агентства указывают на низкую долговую нагрузку, умеренно высокий уровень самодостаточности бюджета и умеренно высокие показатели социально-экономического развития, сообщает Министерство финансов Мурманской области.