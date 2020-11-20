Стационарная ПЦР-лаборатория в городе-спутнике Кольской АЭС может выполнять до 100 тестов ежедневно

В Полярных Зорях начала работу в штатном режиме собственная стационарная лаборатория для диагностики заболеваний методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), созданная при содействии градообразующего предприятия на базе МСЧ-118. В настоящее время именно такие лаборатории используются для проведения тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Концерн «Росэнергоатом» оперативно выделил в распоряжение полярнозоринских медиков 9 миллионов рублей, на которые удалось не только реконструировать отдельные помещения и закупить комплект необходимого оборудования, но и провести обучение четырёх врачей новым компетенциям.

«Важно отметить, что новая лаборатория будет обслуживать не только работников Кольской АЭС, но и жителей нашего муниципального образования. Быстрая и точная диагностика значительно повысит эффективность противоэпидемических мероприятий, а также поможет снизить нагрузку на другие медицинские учреждения», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

По словам главного врача МСЧ-118 Ивана Александрова лаборатория полностью соответствует строгим санитарным требованиям, и позволяет получать результаты анализов максимально оперативно – фактически в день забора биоматериалов.

В настоящее время новая лаборатория получила достаточное количество расходных материалов. Специалисты МСЧ-118 имеют возможность выполнять до 100 ПЦР-тестов ежедневно, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.