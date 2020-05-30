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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.20 09:00

Стадион в Мурмашах откроют уже в начале июля

Руководители Кольского района Александр Лихолат и Андрей Малхасян вчера обсудили с подрядчиком сроки сдачи стадиона в Мурмашах. В инспекции спортивного объекта также приняли участие глава МО гп. Мурмаши Оксана Данилова, заместитель главы администрации МО гп. Мурмаши Николай Гордейчук, а также представители подрядной организации, которые выполняют работы на стадионе.

Реконструкция, а точнее полноценное строительство стадиона в Мурмашах, который находится в районе дома №8 на улице Позднякова, началось в 2019 году. Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие физкультуры и спорта в Мурманской области». Цена контракта примерно 16 миллионов рублей, закончить работы должны были в конце 2019 года, однако срок сдачи объекта пришлось перенести.

Субподрядчик тогда наотрез отказался укладывать при заморозках искусственное покрытие футбольного поля. Это могло привести к порче дорогостоящего полотна. К мнению специалистов прислушались, компания считается одной из лучших в Северо-Западе, она монтировала поля и обслуживает крупнейших стадионы страны. В результате работы перенесли на весну – начало лета этого года.

Сегодняшняя инспекция спортивного объекта показала, что искусственное покрытие отлично перезимовало. Снег и влага его не повредили. Уже в ближайшие дни субподрядчик приступит к его окончательной укладке и посыпке кварцевым песком. Это делается специально, чтобы игроки не рвали покрытие футбольными бутсами. Кстати данная посыпка будет осуществляться регулярно, специальная техника для этого уже куплена.

Помимо футбольного поля на стадионе смонтированы волейбольная и баскетбольная площадки, сектор для прыжков в длину и уличные антивандальные тренажеры, которые уже облюбовали дети. Уложена и беговая дорожка. Ее осталось только подсыпать грунтом и утрамбовать.

Подрядчик уже нашел и подходящую по размеру трибуну. Изначально на стадионе планировали установить скамейки, рассчитанные на полсотни болельщиков. В результате принято окончательное решение смонтировать рядом с полем меньшую по размерам трибуну, на 32 места, но зато крытую. Это особенно актуально для изменчивого климата Заполярья. Она будет ступенчатой, чтобы зрители задних рядов тоже могли видеть соревнования.

Подрядчик пообещал завершить все работы к началу июля. Откроют стадион товарищеским матчем. Планируется, что на новом поле встретятся ветераны футбола из Мурманска и Мурмашей.

Добавят на стадионе и освещения. К зиме, за счет дополнительных средств, установленные столбы дополнят новыми, с прожекторами. Их направят на само футбольное поле, чтобы играть можно было и в темное время суток.

В ходе инспекции также принято решение сделать часть ограждения стадиона разборным. Каждую зиму возле дома №8 на улице Позднякова дети раскатывают ледяную горку. Разгоняясь, зачастую, они врезались в забор, что травмаопасно для ребят. Да и как показала практика прошлого года, сам забор не выдержал таких нагрузок и сломался.

Александр Лихолат предложил на этом участке установить съемные секции ограждения. Чтобы к зиме их убирать, не мешая катанию ребят. Будут предусмотрены и мягкие конструкции, чтобы тормозить ледянки на финише.

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