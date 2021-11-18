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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.21 09:00

«Стадо» пришло в Ловозеро, а «Бухта влюбленных троллей» появилась в Териберке

Два новых арт-объекта появились в Териберке. Они были созданы в рамках проекта «Паблик-Арт-Экспедиция 2021», поддержанного грантом Министерства культуры Мурманской области.

Напомним, что «Паблик-Арт-Экспедиция 2021» – это художественно-исследовательский проект, организованный Центром поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс» при поддержке апатитского Центра современного искусства «Сияние». Экспедиция стартовала в августе: творческие команды, состоящие из региональных и российских художников, побывали в Териберке, Туломе и Ловозере, погрузились в локальный культурный и исторический контекст, пообщались с местными жителями. Во время полевого этапа проекта творцы разработали более 20 проектов арт-объектов для сел. Свои идеи участники экспедиции представили на презентации, их работу оценивали эксперты в области визуального искусства, представители областного правительства и муниципалитетов, в которых работали команды художников, а также коренных малочисленных народов Севера. Победителями конкурса были признаны три проекта, два из которых украсили окрестности Териберки. Торжественное открытие арт-объектов состоялось в минувшие выходные.

Презентация арт-объекта «Место встречи изменить нельзя» петербургской художницы Екатерины Голубиной сопровождалась выступлением заслуженного коллектива народного творчества фольклорного ансамбля «Беломорье». В церемонии открытия приняли участие местные жители, туристы и художники Мурманской области. Автор арт-объекта провела экскурсии для гидов и группы туристов, в ходе которых она рассказала о художественном замысле проекта и о секретах, которые кроются в некоторых лодках. Идея проекта заключается в том, чтобы объединить истории рыбацких сёл в одном месте и дать им новую жизнь и силу. Центральным символическим объектом инсталляции является деревянная лодка – средство передвижения, которое раньше активно использовалось жителями региона. Внешне художественная инсталляция представляет 12-метровый круглый деревянный подиум с перевёрнутыми верхушками лодок, внутри которых установлены скамейки. Лодки стоят как по одной, так и группами, чтобы людям можно было общаться, медитировать и наслаждаться видами моря.

Проект «Бухта влюбленных троллей» апатитского художника Федора Мухаметшина презентовали в мистической атмосфере с музыкальным сопровождением Эдварда Грига «В пещере горного короля». Арт-объект – это графическое изображение карты местности с чуть различимым образом мифических троллей размером 4,5 на 4,5 метра, выбитое на одной из прибрежных скал. Значительной частью работы художника стала очистка скалистой плоскости общей площадью примерно 500 квадратных метров от инородных надписей, оставленных приезжими. В ходе презентации Федор рассказал присутствующим об идее и процессе создания арт-объекта, а куратор проекта Марина Пугина рассказала о дальнейших планах по созданию анимационного фильма об истории этих троллей.

Ещё один проект будет реализован до конца года в Ловозере. Его автор Валентин Петров, художник из Мурманска, изучает, как объекты современного искусства могут жить в городской среде. Арт-объект «Стадо», который представляет собой симбиоз художественных стилизованных объектов и обыденных сушилок для белья, украсит центральную набережную и станет местом притяжения жителей и гостей посёлка. Создавая инсталляцию, художник постарался воплотить в жизнь образ оленей – символа национальной культуры, выразив его в цветовой палитре саамского флага, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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