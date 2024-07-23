Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Мурманской области. Некоторые из профессий являются социально значимымиНа территории Мурманской области введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.24 12:00

Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Мурманской области. Некоторые из профессий являются социально значимыми

Аналитики hh.ru выяснили, насколько сильно жители северного региона конкурируют между собой за рабочие места в разных профессиях, а также составили рейтинг самых высоко и низкоконкурентных специальностей этого лета.

По данным hh Статистика, сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области на данный момент находится на уровне три резюме на вакансию, и этот показатель не меняется уже на протяжении полугода. Такие данные свидетельствуют о серьёзной нехватке кандидатов на рынке труда.

При этом ситуация с кадрами в Мурманской области выглядит лучше, чем в других регионах СЗФО. Так, наиболее глубокий дефицит кадров сейчас наблюдается в соседней Ленобласти, а также в Псковской, Вологодской, Новгородской областях – во всех этих регионах среднее число соискателей на одно рабочее место составляет не более двух человек на вакансию.

Регион

Уровень конкуренции

за рабочие места

среди местных жителей

Ненецкий АО

4

Мурманская область

3

Санкт-Петербург

4

Архангельская область

3

Псковская область

2

Вологодская область

2

Калининградская область

4

Ленинградская область

2

Новгородская область

2

Республика Коми

4

Республика Карелия

3

 

Самые высококонкурентные профессии – где придётся побороться за рабочее место

Интересно, что, несмотря на общую картину кадрового дефицита в Мурманской области, есть целый ряд профессий, где конкурентов очень много. Абсолютным лидером рейтинга стала профессия дизайнера/художника. На одну такую вакансию в Мурманской области могут претендовать более 120 человек.

Также в топ самых высококонкурентных профессий Мурманской области, где число претендентов на одно рабочее место может превышать несколько десятков в июле, вошли профессия копирайтера (более 115 человек на место), SMM-менеджера (72), тестировщика (60), режиссера/сценариста (46) и др.

Профессия

Число резюме на вакансию

Дизайнер, художник

126

Копирайтер, редактор, корректор

119

SMM-менеджер, контент-менеджер

72

Тестировщик

60

Режиссер, сценарист

46

Журналист, корреспондент

36

PR-менеджер

34

Психолог

31

Финансовый контролер

30

Аналитик

28

 

Самые низкоконкурентных профессии – где очень срочно нужно много сотрудников и проще всего найти работу

На местном рынке труда есть также ряд максимально востребованных у работодателей, остродефицитных профессий, некоторые из которых также относятся к социально значимым. Последними называются профессии, которые направлены на обеспечение благополучия людей и общества в целом. Они играют ключевую роль в поддержании социального равновесия и содействии развитию каждого человека.

И здесь первые строчки занимают самые разные рабочие профессии: врач (0,4 кандидата на место), продавец (0,5), фармацевт-провизор (0,6), повар (0,6), токарь/фрезеровщик (0,7).

Профессия

Число резюме на вакансию

Медицинская сестра, медицинский брат

1,1

Торговый представитель

1

Косметолог

1

Агроном

1

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

0,7

Повар, пекарь, кондитер

0,6

Фармацевт-провизор

0,6

Администратор магазина, администратор торгового зала

0,6

Продавец-консультант, продавец-кассир

0,5

Врач

0,4

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