Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Мурманской области. Некоторые из профессий являются социально значимыми

Аналитики hh.ru выяснили, насколько сильно жители северного региона конкурируют между собой за рабочие места в разных профессиях, а также составили рейтинг самых высоко и низкоконкурентных специальностей этого лета.

По данным hh Статистика, сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области на данный момент находится на уровне три резюме на вакансию, и этот показатель не меняется уже на протяжении полугода. Такие данные свидетельствуют о серьёзной нехватке кандидатов на рынке труда.

При этом ситуация с кадрами в Мурманской области выглядит лучше, чем в других регионах СЗФО. Так, наиболее глубокий дефицит кадров сейчас наблюдается в соседней Ленобласти, а также в Псковской, Вологодской, Новгородской областях – во всех этих регионах среднее число соискателей на одно рабочее место составляет не более двух человек на вакансию.

Регион Уровень конкуренции за рабочие места среди местных жителей Ненецкий АО 4 Мурманская область 3 Санкт-Петербург 4 Архангельская область 3 Псковская область 2 Вологодская область 2 Калининградская область 4 Ленинградская область 2 Новгородская область 2 Республика Коми 4 Республика Карелия 3

Самые высококонкурентные профессии – где придётся побороться за рабочее место

Интересно, что, несмотря на общую картину кадрового дефицита в Мурманской области, есть целый ряд профессий, где конкурентов очень много. Абсолютным лидером рейтинга стала профессия дизайнера/художника. На одну такую вакансию в Мурманской области могут претендовать более 120 человек.

Также в топ самых высококонкурентных профессий Мурманской области, где число претендентов на одно рабочее место может превышать несколько десятков в июле, вошли профессия копирайтера (более 115 человек на место), SMM-менеджера (72), тестировщика (60), режиссера/сценариста (46) и др.

Профессия Число резюме на вакансию Дизайнер, художник 126 Копирайтер, редактор, корректор 119 SMM-менеджер, контент-менеджер 72 Тестировщик 60 Режиссер, сценарист 46 Журналист, корреспондент 36 PR-менеджер 34 Психолог 31 Финансовый контролер 30 Аналитик 28

Самые низкоконкурентных профессии – где очень срочно нужно много сотрудников и проще всего найти работу

На местном рынке труда есть также ряд максимально востребованных у работодателей, остродефицитных профессий, некоторые из которых также относятся к социально значимым. Последними называются профессии, которые направлены на обеспечение благополучия людей и общества в целом. Они играют ключевую роль в поддержании социального равновесия и содействии развитию каждого человека.

И здесь первые строчки занимают самые разные рабочие профессии: врач (0,4 кандидата на место), продавец (0,5), фармацевт-провизор (0,6), повар (0,6), токарь/фрезеровщик (0,7).