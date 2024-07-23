Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Мурманской области. Некоторые из профессий являются социально значимыми
Аналитики hh.ru выяснили, насколько сильно жители северного региона конкурируют между собой за рабочие места в разных профессиях, а также составили рейтинг самых высоко и низкоконкурентных специальностей этого лета.
По данным hh Статистика, сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области на данный момент находится на уровне три резюме на вакансию, и этот показатель не меняется уже на протяжении полугода. Такие данные свидетельствуют о серьёзной нехватке кандидатов на рынке труда.
При этом ситуация с кадрами в Мурманской области выглядит лучше, чем в других регионах СЗФО. Так, наиболее глубокий дефицит кадров сейчас наблюдается в соседней Ленобласти, а также в Псковской, Вологодской, Новгородской областях – во всех этих регионах среднее число соискателей на одно рабочее место составляет не более двух человек на вакансию.
|
Регион
|
Уровень конкуренции
за рабочие места
среди местных жителей
|
Ненецкий АО
|
4
|
Мурманская область
|
3
|
Санкт-Петербург
|
4
|
Архангельская область
|
3
|
Псковская область
|
2
|
Вологодская область
|
2
|
Калининградская область
|
4
|
Ленинградская область
|
2
|
Новгородская область
|
2
|
Республика Коми
|
4
|
Республика Карелия
|
3
Самые высококонкурентные профессии – где придётся побороться за рабочее место
Интересно, что, несмотря на общую картину кадрового дефицита в Мурманской области, есть целый ряд профессий, где конкурентов очень много. Абсолютным лидером рейтинга стала профессия дизайнера/художника. На одну такую вакансию в Мурманской области могут претендовать более 120 человек.
Также в топ самых высококонкурентных профессий Мурманской области, где число претендентов на одно рабочее место может превышать несколько десятков в июле, вошли профессия копирайтера (более 115 человек на место), SMM-менеджера (72), тестировщика (60), режиссера/сценариста (46) и др.
|
Профессия
|
Число резюме на вакансию
|
Дизайнер, художник
|
126
|
Копирайтер, редактор, корректор
|
119
|
SMM-менеджер, контент-менеджер
|
72
|
Тестировщик
|
60
|
Режиссер, сценарист
|
46
|
Журналист, корреспондент
|
36
|
PR-менеджер
|
34
|
Психолог
|
31
|
Финансовый контролер
|
30
|
Аналитик
|
28
Самые низкоконкурентных профессии – где очень срочно нужно много сотрудников и проще всего найти работу
На местном рынке труда есть также ряд максимально востребованных у работодателей, остродефицитных профессий, некоторые из которых также относятся к социально значимым. Последними называются профессии, которые направлены на обеспечение благополучия людей и общества в целом. Они играют ключевую роль в поддержании социального равновесия и содействии развитию каждого человека.
И здесь первые строчки занимают самые разные рабочие профессии: врач (0,4 кандидата на место), продавец (0,5), фармацевт-провизор (0,6), повар (0,6), токарь/фрезеровщик (0,7).
|
Профессия
|
Число резюме на вакансию
|
Медицинская сестра, медицинский брат
|
1,1
|
Торговый представитель
|
1
|
Косметолог
|
1
|
Агроном
|
1
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
0,7
|
Повар, пекарь, кондитер
|
0,6
|
Фармацевт-провизор
|
0,6
|
Администратор магазина, администратор торгового зала
|
0,6
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
0,5
|
Врач
|
0,4