Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и самой низкой конкуренцией среди соискателей в Мурманской области

Уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области на данный момент составляет 4,2 активных резюме на вакансию. Такие данные свидетельствуют о сбалансированном состоянии рынка труда.

Аналитики hh.ru выяснили, насколько высока конкуренция среди соискателей в Мурманской области за рабочие места в разных профессиях, а также составили рейтинг самых высоко- и низкоконкурентных специальностей этого лета.

По данным hh Статистика, сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области на данный момент составляет 4,2 активных резюме на вакансию. Такие данные свидетельствуют о сбалансированном состоянии рынка труда.

При этом Мурманская область демонстрирует один из самых низких уровней конкуренции среди регионов СЗФО — ниже среднего значения по округу. Так, наиболее острый дефицит кадров фиксируется в Ленинградской области (3,3 резюме на вакансию). Сопоставимые с Мурманской областью показатели зафиксированы в Вологодской и Новгородской областях — 4,2 и 4,3 активных резюме на вакансию соответственно. Средним уровнем конкуренции считается показатель от 4 резюме на вакансию и выше (наглядно на диаграмме).

Интересно, что, несмотря на общую картину кадрового дефицита в Мурманской области, существует целый ряд профессий с высоким уровнем конкуренции. Абсолютным лидером рейтинга стала профессия копирайтера. На одну такую вакансию в регионе могут претендовать 137 человек. Также в топ самых высококонкурентных профессий, где число претендентов на одно рабочее место в июле может достигать нескольких десятков, вошли профессии SMM-менеджера (99 резюме на вакансию), руководителя отдела персонала (87), дизайнера (86) и системного инженера (78).

Профессия Число активных резюме на вакансию Копирайтер, редактор, корректор 137 SMM-менеджер, контент-менеджер 99 Руководитель отдела персонала 87 Дизайнер, художник 86 Системный инженер 78 Главный инженер проекта 68 Переводчик 63 Операционный директор (COO) 47 Офис-менеджер 46,8 Директор по персоналу (HRD) 46 Директор юридического департамента (CLO) 46 Менеджер по работе с партнерами 44,5 Методист 41 Программист, разработчик 40 Аналитик 38

В Мурманской области также есть ряд максимально востребованных у работодателей остродефицитных профессий, некоторые из которых также относятся к социально значимым. Последними называются профессии, которые направлены на обеспечение благополучия людей и общества в целом. Они играют ключевую роль в поддержании социального равновесия и содействии развитию каждого человека.

И здесь первые строчки рейтинга занимают представители рабочих профессий: врач (0,5 активных резюме на вакансию), продавец-консультант (0,8), мерчендайзер (0,8), повар (1), токарь (1).