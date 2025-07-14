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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.25 12:00

Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и самой низкой конкуренцией среди соискателей в Мурманской области

Уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области на данный момент составляет 4,2 активных резюме на вакансию. Такие данные свидетельствуют о сбалансированном состоянии рынка труда.

Аналитики hh.ru выяснили, насколько высока конкуренция среди соискателей в Мурманской области за рабочие места в разных профессиях, а также составили рейтинг самых высоко- и низкоконкурентных специальностей этого лета.

По данным hh Статистика, сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области на данный момент составляет 4,2 активных резюме на вакансию. Такие данные свидетельствуют о сбалансированном состоянии рынка труда.

При этом Мурманская область демонстрирует один из самых низких уровней конкуренции среди регионов СЗФО — ниже среднего значения по округу. Так, наиболее острый дефицит кадров фиксируется в Ленинградской области (3,3 резюме на вакансию). Сопоставимые с Мурманской областью показатели зафиксированы в Вологодской и Новгородской областях — 4,2 и 4,3 активных резюме на вакансию соответственно. Средним уровнем конкуренции считается показатель от 4 резюме на вакансию и выше (наглядно на диаграмме).

Интересно, что, несмотря на общую картину кадрового дефицита в Мурманской области, существует целый ряд профессий с высоким уровнем конкуренции. Абсолютным лидером рейтинга стала профессия копирайтера. На одну такую вакансию в регионе могут претендовать 137 человек. Также в топ самых высококонкурентных профессий, где число претендентов на одно рабочее место в июле может достигать нескольких десятков, вошли профессии SMM-менеджера (99 резюме на вакансию), руководителя отдела персонала (87), дизайнера (86) и системного инженера (78).

 

Профессия

 

Число активных резюме

на вакансию

 

Копирайтер, редактор, корректор

137

SMM-менеджер, контент-менеджер

99

Руководитель отдела персонала

87

Дизайнер, художник

86

Системный инженер

78

Главный инженер проекта

68

Переводчик

63

Операционный директор (COO)

47

Офис-менеджер

46,8

Директор по персоналу (HRD)

46

Директор юридического департамента (CLO)

46

Менеджер по работе с партнерами

44,5

Методист

41

Программист, разработчик

40

Аналитик

38

 

В Мурманской области также есть ряд максимально востребованных у работодателей остродефицитных профессий, некоторые из которых также относятся к социально значимым. Последними называются профессии, которые направлены на обеспечение благополучия людей и общества в целом. Они играют ключевую роль в поддержании социального равновесия и содействии развитию каждого человека.

И здесь первые строчки рейтинга занимают представители рабочих профессий: врач (0,5 активных резюме на вакансию), продавец-консультант (0,8), мерчендайзер (0,8), повар (1), токарь (1). 

 

Профессия

 

Число активных резюме

на вакансию

 

Оператор производственной линии

1,9

Слесарь, сантехник

1,9

Электромонтажник

1,6

Автослесарь, автомеханик

1,6

Агент по недвижимости

1,6

Швея, портной, закройщик

1,5

Товаровед

1,5

Торговый представитель

1,5

Администратор магазина, администратор торгового зала

1,2

Фармацевт-провизор

1,2

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

1

Повар, пекарь, кондитер

1

Мерчандайзер

0,8

Продавец-консультант, продавец-кассир

0,8

Врач

0,5

 

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