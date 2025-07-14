Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и самой низкой конкуренцией среди соискателей в Мурманской области
Аналитики hh.ru выяснили, насколько высока конкуренция среди соискателей в Мурманской области за рабочие места в разных профессиях, а также составили рейтинг самых высоко- и низкоконкурентных специальностей этого лета.
По данным hh Статистика, сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области на данный момент составляет 4,2 активных резюме на вакансию. Такие данные свидетельствуют о сбалансированном состоянии рынка труда.
При этом Мурманская область демонстрирует один из самых низких уровней конкуренции среди регионов СЗФО — ниже среднего значения по округу. Так, наиболее острый дефицит кадров фиксируется в Ленинградской области (3,3 резюме на вакансию). Сопоставимые с Мурманской областью показатели зафиксированы в Вологодской и Новгородской областях — 4,2 и 4,3 активных резюме на вакансию соответственно. Средним уровнем конкуренции считается показатель от 4 резюме на вакансию и выше (наглядно на диаграмме).
Интересно, что, несмотря на общую картину кадрового дефицита в Мурманской области, существует целый ряд профессий с высоким уровнем конкуренции. Абсолютным лидером рейтинга стала профессия копирайтера. На одну такую вакансию в регионе могут претендовать 137 человек. Также в топ самых высококонкурентных профессий, где число претендентов на одно рабочее место в июле может достигать нескольких десятков, вошли профессии SMM-менеджера (99 резюме на вакансию), руководителя отдела персонала (87), дизайнера (86) и системного инженера (78).
|
Профессия
|
Число активных резюме
на вакансию
|
Копирайтер, редактор, корректор
|
137
|
SMM-менеджер, контент-менеджер
|
99
|
Руководитель отдела персонала
|
87
|
Дизайнер, художник
|
86
|
Системный инженер
|
78
|
Главный инженер проекта
|
68
|
Переводчик
|
63
|
Операционный директор (COO)
|
47
|
Офис-менеджер
|
46,8
|
Директор по персоналу (HRD)
|
46
|
Директор юридического департамента (CLO)
|
46
|
Менеджер по работе с партнерами
|
44,5
|
Методист
|
41
|
Программист, разработчик
|
40
|
Аналитик
|
38
В Мурманской области также есть ряд максимально востребованных у работодателей остродефицитных профессий, некоторые из которых также относятся к социально значимым. Последними называются профессии, которые направлены на обеспечение благополучия людей и общества в целом. Они играют ключевую роль в поддержании социального равновесия и содействии развитию каждого человека.
И здесь первые строчки рейтинга занимают представители рабочих профессий: врач (0,5 активных резюме на вакансию), продавец-консультант (0,8), мерчендайзер (0,8), повар (1), токарь (1).
|
Профессия
|
Число активных резюме
на вакансию
|
Оператор производственной линии
|
1,9
|
Слесарь, сантехник
|
1,9
|
Электромонтажник
|
1,6
|
Автослесарь, автомеханик
|
1,6
|
Агент по недвижимости
|
1,6
|
Швея, портной, закройщик
|
1,5
|
Товаровед
|
1,5
|
Торговый представитель
|
1,5
|
Администратор магазина, администратор торгового зала
|
1,2
|
Фармацевт-провизор
|
1,2
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
1
|
Повар, пекарь, кондитер
|
1
|
Мерчандайзер
|
0,8
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
0,8
|
Врач
|
0,5