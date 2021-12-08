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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.21 16:30

Стали известны даты пересмотра зарплат работников в мурманских компаниях

По данным Банка данных заработных плат hh.ru, по состоянию на конец начало декабря 2021 года 60% компаний в Мурманской области в этом году проводят пересмотр зарплат сотрудников исключительно по решению руководства.

Ещё около 10% компаний пересматривают уровень дохода своих сотрудников 1 раз в год, а вот у 30% политика пересмотра зарплат не утверждена и пересмотра не проводится вовсе.

Исходя из аналитики, полученной от компаний от компаний СЗФО и в том числе из Мурманской области, которые предоставили информацию в Банк данных зарплат hh.ru о планах ближайшего пересмотра зарплат видно, что наибольшая часть (20% компаний) собираются обсуждать вопросы изменения зарплаты сотрудников в апреле 2022 года. Ещё 13% будут рассматривать зарплатный вопрос по итогам первого квартала 2022-го, а именно в марте. Кроме того, у работающих жителей Мурманской области есть возможность узнать о возможном повышении зарплаты уже в декабре 2021-го, а также в январе и феврале 2022 года – по 6,7% компаний ставят в планы пересмотр зарплат на эти месяцы.

Касаемо размера пересмотра зарплат: в среднем работодатели СЗФО и в том числе Мурманской области пока что планируют пересмотр на 5%. То есть если на данный момент средняя предлагаемая зарплата в регионе достигает 49625 рублей, то после ближайшего пересмотра она может достигнуть примерно 52 тысяч.

 

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