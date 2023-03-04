Стали известны фильмы и сериалы, повлиявшие на выбор профессии россиян
Почти треть (28%) россиян призналась, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии. Это выяснил киноканал «Cinema» совместно с hh.ru, проведя опрос среди 2,5 тысячи российских работников.
«Все работы хороши – выбирай на вкус», – напутствовал детей Владимир Маяковский. Рожденные после 1961 года и до начала перестройки чётко знали, что правильный ответ на вопрос «Кем хочешь стать, когда вырастешь?» – это «космонавтом». На самом деле, все мечтали о своём, и не последнюю роль в этом выборе оказывал просмотр кино и сериалов.
Киноканал «Cinema» и крупнейшая российская онайн-платформа поиска работы и сотрудников hh.ru провели опрос среди соискателей работы и выяснили, что только 39% опрошенных не находят связи между своей работой и просмотренными фильмами. А почти треть сделали свой выбор профессии под влиянием от однажды увиденного в кино.
Респонденты, на выбор профессии которых повлиял кинематограф, чаще всего говорили о впечатлении от художественных фильмов (84%), реже – сериалов (34%). Причём о влиянии кино чаще говорили мужчины, чем женщины (90% против 78%), а о влиянии сериалов, напротив, – представительницы прекрасного пола (36% женщин против 32% мужчин).
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Какие из нижеперечисленных фильмов чаще всего влияли на выбор профессии?
|
«Волк с Уолл-стрит»
|
12,4%
|
«Дьявол носит Prada»
|
10,7%
|
«Адвокат дьявола»
|
9,9%
|
«Железный человек»
|
8,2%
|
«Игры разума»
|
7,6%
|
«1+1»
|
6,8%
|
«Экипаж» (1979 г)
|
6,2%
|
«Чего хотят женщины»
|
6,2%
|
«Иван Васильевич меняет профессию»
|
6,2%
|
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
|
5,1%
Достаточно сильно различаются кинокартины, повлиявшие на мужчин и на женщин: так сильнее всего впечатлил женщин фильм «Дьявол носит Prada» (его назвали 20% респонденток), а «Волк с Уолл-стрит» возглавил топ фильмов, повлиявших на выбор профессии среди мужчин (его назвали 15%).
Чаще всего о влиянии лидеров рейтинга («Дьявол носит Prada» и «Волк с Уолл-стрит») говорили маркетологи, специалисты из сферы рекламы, PR; среди кинохитов, также повлиявших на работников этой сферы, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира. «Волк с Уолл-стрит» вдохновлял также работников сферы продаж, а вот работники сферы IT, интернет, телеком чаще всего называли фильмы «Игры разума» и «Железный человек».
Советское и российское кино на соискателей оказало меньшее влияние, но без него не обошлось. Лидерами среди отечественных кинолент стали «Экипаж» Александра Митты (назвали 6,2%) и «Иван Васильевич меняет профессию» (6,2%), за ними следует «Человек с бульвара Капуцинов» (4,8%).
Чаще всего о влиянии фильмов на выбор профессии говорили соискатели в Санкт-Петербурге – 95%, реже всего в Приволжском федеральном округе – 77%. У Москвы – 86%. Обратная ситуация с сериалами: чаще всего об их влиянии говорили как раз в Приволжском федеральном округе – 38%, реже всего в Санкт-Петербурге – 27%.
Решили связать свою карьеру под влиянием сериалов около трети опрошенных. Лидирует в опросах «Доктор Хаус» (18%), второе место по упоминанию делят «Улицы разбитых фонарей» и «Секс в большом городе» (у них по 11%).
Какие из нижеперечисленных сериалов повлияли на ваш выбор профессии?
|
«Доктор Хаус»
|
18%
|
«Улицы разбитых фонарей»
|
11%
|
Секс в большом городе»
|
11%
|
«Тайны следствия»
|
10%
|
«Кухня»
|
8%
|
«Клиника»
|
8%
|
«Офис»
|
7%
|
«Карточный домик»
|
7%
|
«Компьютерщики»
|
6%
|
«Форс-мажоры»
|
6%
Почти каждый четвертый (24%) получил в реальности профессию «как в кино и сериале». Ещё 22% сказали, что получили смежную профессию.
Лишь 18% опрошенных, попробовав себя в профессии из кино, заявили, что показанное на экране совершенно не соответствует реальному положению дел, тогда как 57% согласились с утверждением, что увиденное ими когда-то на экране в большей или меньшей степени выглядит так же, как в действительности.