Братья меньшие и человек – гармония жизни: кафе для собак; чаепитие среди пауков и рептилий; коту с татуировками, спасённому из тюрьмы, ищут хозяинаХочу гармонии, или Марина Табейкина – о том, как её достичь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.23 13:00

Стали известны фильмы и сериалы, повлиявшие на выбор профессии россиян

Почти треть (28%) россиян призналась, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии. Это выяснил киноканал «Cinema» совместно с hh.ru, проведя опрос среди 2,5 тысячи российских работников.

«Все работы хороши – выбирай на вкус», – напутствовал детей Владимир Маяковский. Рожденные после 1961 года и до начала перестройки чётко знали, что правильный ответ на вопрос «Кем хочешь стать, когда вырастешь?» – это «космонавтом». На самом деле, все мечтали о своём, и не последнюю роль в этом выборе оказывал просмотр кино и сериалов.

Киноканал «Cinema» и крупнейшая российская онайн-платформа поиска работы и сотрудников hh.ru провели опрос среди соискателей работы и выяснили, что только 39% опрошенных не находят связи между своей работой и просмотренными фильмами. А почти треть сделали свой выбор профессии под влиянием от однажды увиденного в кино.

Респонденты, на выбор профессии которых повлиял кинематограф, чаще всего говорили о впечатлении от художественных фильмов (84%), реже – сериалов (34%). Причём о влиянии кино чаще говорили мужчины, чем женщины (90% против 78%), а о влиянии сериалов, напротив, – представительницы прекрасного пола (36% женщин против 32% мужчин).

Какие из нижеперечисленных фильмов чаще всего влияли на выбор профессии?

«Волк с Уолл-стрит»

12,4%

«Дьявол носит Prada»

10,7%

«Адвокат дьявола»

9,9%

«Железный человек»

8,2%

«Игры разума»

7,6%

«1+1»

6,8%

«Экипаж» (1979 г)

6,2%

«Чего хотят женщины»

6,2%

«Иван Васильевич меняет профессию»

6,2%

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

5,1%

 

Достаточно сильно различаются кинокартины, повлиявшие на мужчин и на женщин: так сильнее всего впечатлил женщин фильм «Дьявол носит Prada» (его назвали 20% респонденток), а «Волк с Уолл-стрит» возглавил топ фильмов, повлиявших на выбор профессии среди мужчин (его назвали 15%).

Чаще всего о влиянии лидеров рейтинга («Дьявол носит Prada» и «Волк с Уолл-стрит») говорили маркетологи, специалисты из сферы рекламы, PR; среди кинохитов, также повлиявших на работников этой сферы, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира. «Волк с Уолл-стрит» вдохновлял также работников сферы продаж, а вот работники сферы IT, интернет, телеком чаще всего называли фильмы «Игры разума» и «Железный человек».

Советское и российское кино на соискателей оказало меньшее влияние, но без него не обошлось. Лидерами среди отечественных кинолент стали «Экипаж» Александра Митты (назвали 6,2%) и «Иван Васильевич меняет профессию» (6,2%), за ними следует «Человек с бульвара Капуцинов» (4,8%).

Чаще всего о влиянии фильмов на выбор профессии говорили соискатели в Санкт-Петербурге – 95%, реже всего в Приволжском федеральном округе – 77%. У Москвы – 86%. Обратная ситуация с сериалами: чаще всего об их влиянии говорили как раз в Приволжском федеральном округе – 38%, реже всего в Санкт-Петербурге – 27%.

Решили связать свою карьеру под влиянием сериалов около трети опрошенных. Лидирует в опросах «Доктор Хаус» (18%), второе место по упоминанию делят «Улицы разбитых фонарей» и «Секс в большом городе» (у них по 11%).

Какие из нижеперечисленных сериалов повлияли на ваш выбор профессии?

«Доктор Хаус»

18%

«Улицы разбитых фонарей»

11%

Секс в большом городе»

11%

«Тайны следствия»

10%

«Кухня»

8%

«Клиника»

8%

«Офис»

7%

«Карточный домик»

7%

«Компьютерщики»

6%

«Форс-мажоры»

6%

Почти каждый четвертый (24%) получил в реальности профессию «как в кино и сериале». Ещё 22% сказали, что получили смежную профессию.

Лишь 18% опрошенных, попробовав себя в профессии из кино, заявили, что показанное на экране совершенно не соответствует реальному положению дел, тогда как 57% согласились с утверждением, что увиденное ими когда-то на экране в большей или меньшей степени выглядит так же, как в действительности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:40Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Считалочка: доходы малоимущих россиян росли в шесть раз быстрее, чем у богатых-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 14 копеек, доллар потерял одну копейку-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 6 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии «сверили часы»: действующие ограничения на охоту на водоплавающую дичь в 15-километровой зоне от береговой линии морей Северного Ледовитого океана собираются снять
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика