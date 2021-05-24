Стали известны имена участников чемпионата мира по силовому экстриму в Териберке

5 июня Мурманская область впервые примет Кубок мира по силовому экстриму. Мероприятие организует холдинг «АМК» при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Мурманской области и Федерации силового экстрима России.

В рамках зрелищных соревнований 13 сильнейших атлетов из разных стран выполнят тяги Оси Аполлона и Камня Атласа, присед с автомобилем, упражнение «Прогулка фермера». Кроме того, зрителей ждут эффектные выступления в категории «фитнес-бикини».

Из России на соревнования приедут Давид Шамей, Евгений Гавриленко, Артем Тарасов, Евгений Казаков и мурманчанин Леон Мирошник. Из Чехии – Йири Ткадлчик, из Швеции – Адриан Андерссон. Александр Никифоров представит Казахстан, Джонни Вазицко и Николас Камби – США. Марик Чайковски приедет из Польши, Шухрат Аликхонов – из Узбекистана, Никита Нижник – из Республики Беларусь.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в судейскую коллегию войдут мировая икона тяжелой атлетики и многократный рекордсмен Жидрунас Савицкас, президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко, президент всемирной федерации American Strongman Corporation Дион Мастерс.

Комментатор соревнований – обладатель титула «Самый сильный человек в России» Эльбрус Нигматуллин.

Подробная информация – в официальном аккаунте мероприятия в социальной сети «Instagram».