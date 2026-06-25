Стали известны имена участников VII арктической экспедиции «Росатома»

В музее «Атом» на ВДНХ завершился отбор в седьмую арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний». По итогам финального интеллектуального испытания были названы 27 победителей из России, а также объявлены имена лучших участников международного конкурса из 22 стран мира — они отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы» в августе 2026 года.

Как сообщает rosatomflot.ru, в этом году география конкурса значительно расширилась: в нем приняли участие школьники из стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки, с которыми госкорпорация «Росатом» реализует совместные технологические проекты. Всего на международный этап поступило почти 5 тысяч заявок из 22 стран, а лидером по числу участников стал Казахстан, от которого поступило 945 заявок. По итогам отбора 22 зарубежных финалиста — по одному от каждой страны-партнёра — отправятся в арктическую экспедицию вместе с победителями российского конкурса. В числе стран-участниц — Армения, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия, Мьянма, Намибия, Руанда, Сербия, Танзания, Турция, Узбекистан и ЮАР.

Успех работы в Арктике зависит от слаженной работы экипажа, где каждый своим трудом вносит вклад в достижение общего результата. Именно так был устроен и «научный спарринг» финала «Ледокола знаний»: исследователь, инженер и мастер должны были слышать друг друга, чтобы защитить единую позицию. Уверена, что ребята, которые этим летом поднимутся на борт атомного ледокола «50 лет Победы», вернутся с Северного полюса не только с яркими впечатлениями, но и с твердым пониманием: великие открытия делаются только вместе, — подчеркнула капитан атомного ледокола «Ямал» ФГУП «Атомфлот», член жюри финала конкурса Марина Старовойтова.

«Ледокол знаний» — это научно-просветительский международный проект, организуемый при поддержке госкорпорации «Росатом». Его главная цель — популяризация науки, поиск и поддержка талантливой молодёжи. Главный приз для победителей международного конкурса — это уникальная возможность отправиться в арктическую экспедицию к Северному полюсу на настоящем атомном ледоколе.

Фото: https://rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2026/06/24/11745-stali-izvestny-imena-uchastnikov-vii-arkticheskoy-ekspedicii-rosatoma/