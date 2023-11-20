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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.23 12:00

Стали известны отрасли с самым острым дефицитом кадров в Мурманской области

Эксперты hh.ru посчитали, в каких профессиональных сферах в ноябре мурманскому бизнесу будет сложнее всего найти работников. 

Уровень конкуренции показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке в каждой конкретной профобласти.

В данном случае значения конкуренции показывают, что в отраслях с показателями от 1.9 до 4 человек на вакансию – это острый дефицит соискателей, когда компаниям крайне сложно искать и набирать работников. Но при этом самим соискателям можно довольно быстро найти работу и достаточно успешно построить успешную карьеру, так как вакансий очень много и компании часто предлагают заманчивые условия. Так, в Мурманской области на данный момент насчитывается сразу шесть сфер с острым дефицитом работников и самая сложная ситуация в розничной торговле – здесь на одну вакансию приходится не более одного резюме от кандидатов. Близко по остроте кадрового дефицита находится сфера автобизнеса (1,3 резюме на рабочее место) и область медицины (1,4 резюме на вакансию). Проблемы с активностью соискателей и в сфере продаж (1,6 резюме на рабочее место), а также в сфере рабочего персонала.

Следующий уровень показателей 4–7,9 резюме на вакансию. Это умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями. В Мурманской области под этот уровень попадают сразу восемь сфер (безопасность, финансы, образование, закупки, спорт и красота, административный персонал, юристы и эйчары).

«При этом есть и уровни, где конкуренция уже среди соискателей выше нормы, а значит искать работу не так-то просто из-за высокого числа кандидатов и их большой активности на рынке труда. Как правило, это 8 – 12 резюме на вакансию и выше. Это уже рынок работодателя, когда компании могут диктовать свои условия по зарплате, выставлять более жёсткие требования кандидатам и проводить множество собеседований порой среди сотен кандидатов, чтобы выбрать лучших. Таких сфер в Мурманской области тоже достаточно, а именно пять. И здесь самая сложная ситуация из-за большого числа соискателей складывается в сфере искусства и масс-медиа: на одну вакансию могут претендовать более 21 человека. Не просто найти работу в регионе из-за крайне высокого уровня конкуренции соискателей за рабочие места и маркетологам (на одну вакансию приходится более 20 резюме), в сфере стратегии (более 19 резюме), в топ-менеджменте, в области IT», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.  

Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в Мурманской области, осень, 2023:

Искусство, развлечения, массмедиа

21,5

Маркетинг, реклама, PR

20,4

Стратегия, инвестиции, консалтинг

19,9

Высший и средний менеджмент

15,0

Информационные технологии

12,4

Управление персоналом, тренинги

9,8

Юристы

9,5

Административный персонал

7,4

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

7,3

Закупки

7,2

Наука, образование

6,1

Финансы, бухгалтерия

5,5

Безопасность

5,0

Добыча сырья

3,3

Домашний, обслуживающий персонал

3,3

Сельское хозяйство

3,0

Производство, сервисное обслуживание

2,7

Страхование

2,4

Строительство, недвижимость

2,3

Туризм, гостиницы, рестораны

2,2

Транспорт, логистика, перевозки

2,1

Рабочий персонал

1,8

Продажи, обслуживание клиентов

1,6

Медицина, фармацевтика

1,4

Автомобильный бизнес

1,3

Розничная торговля

1,0

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