Стали известны отрасли с самым острым дефицитом кадров в Мурманской области
Эксперты hh.ru посчитали, в каких профессиональных сферах в ноябре мурманскому бизнесу будет сложнее всего найти работников.
Уровень конкуренции показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке в каждой конкретной профобласти.
В данном случае значения конкуренции показывают, что в отраслях с показателями от 1.9 до 4 человек на вакансию – это острый дефицит соискателей, когда компаниям крайне сложно искать и набирать работников. Но при этом самим соискателям можно довольно быстро найти работу и достаточно успешно построить успешную карьеру, так как вакансий очень много и компании часто предлагают заманчивые условия. Так, в Мурманской области на данный момент насчитывается сразу шесть сфер с острым дефицитом работников и самая сложная ситуация в розничной торговле – здесь на одну вакансию приходится не более одного резюме от кандидатов. Близко по остроте кадрового дефицита находится сфера автобизнеса (1,3 резюме на рабочее место) и область медицины (1,4 резюме на вакансию). Проблемы с активностью соискателей и в сфере продаж (1,6 резюме на рабочее место), а также в сфере рабочего персонала.
Следующий уровень показателей 4–7,9 резюме на вакансию. Это умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями. В Мурманской области под этот уровень попадают сразу восемь сфер (безопасность, финансы, образование, закупки, спорт и красота, административный персонал, юристы и эйчары).
«При этом есть и уровни, где конкуренция уже среди соискателей выше нормы, а значит искать работу не так-то просто из-за высокого числа кандидатов и их большой активности на рынке труда. Как правило, это 8 – 12 резюме на вакансию и выше. Это уже рынок работодателя, когда компании могут диктовать свои условия по зарплате, выставлять более жёсткие требования кандидатам и проводить множество собеседований порой среди сотен кандидатов, чтобы выбрать лучших. Таких сфер в Мурманской области тоже достаточно, а именно пять. И здесь самая сложная ситуация из-за большого числа соискателей складывается в сфере искусства и масс-медиа: на одну вакансию могут претендовать более 21 человека. Не просто найти работу в регионе из-за крайне высокого уровня конкуренции соискателей за рабочие места и маркетологам (на одну вакансию приходится более 20 резюме), в сфере стратегии (более 19 резюме), в топ-менеджменте, в области IT», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в Мурманской области, осень, 2023:
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
21,5
|
Маркетинг, реклама, PR
|
20,4
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
19,9
|
Высший и средний менеджмент
|
15,0
|
Информационные технологии
|
12,4
|
Управление персоналом, тренинги
|
9,8
|
Юристы
|
9,5
|
Административный персонал
|
7,4
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
7,3
|
Закупки
|
7,2
|
Наука, образование
|
6,1
|
Финансы, бухгалтерия
|
5,5
|
Безопасность
|
5,0
|
Добыча сырья
|
3,3
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
3,3
|
Сельское хозяйство
|
3,0
|
Производство, сервисное обслуживание
|
2,7
|
Страхование
|
2,4
|
Строительство, недвижимость
|
2,3
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
2,2
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
2,1
|
Рабочий персонал
|
1,8
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
1,6
|
Медицина, фармацевтика
|
1,4
|
Автомобильный бизнес
|
1,3
|
Розничная торговля
|
1,0