Стали известны отрасли с самым острым дефицитом кадров в Мурманской области

Эксперты hh.ru посчитали, в каких профессиональных сферах в ноябре мурманскому бизнесу будет сложнее всего найти работников.

Уровень конкуренции показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке в каждой конкретной профобласти.

В данном случае значения конкуренции показывают, что в отраслях с показателями от 1.9 до 4 человек на вакансию – это острый дефицит соискателей, когда компаниям крайне сложно искать и набирать работников. Но при этом самим соискателям можно довольно быстро найти работу и достаточно успешно построить успешную карьеру, так как вакансий очень много и компании часто предлагают заманчивые условия. Так, в Мурманской области на данный момент насчитывается сразу шесть сфер с острым дефицитом работников и самая сложная ситуация в розничной торговле – здесь на одну вакансию приходится не более одного резюме от кандидатов. Близко по остроте кадрового дефицита находится сфера автобизнеса (1,3 резюме на рабочее место) и область медицины (1,4 резюме на вакансию). Проблемы с активностью соискателей и в сфере продаж (1,6 резюме на рабочее место), а также в сфере рабочего персонала.

Следующий уровень показателей 4–7,9 резюме на вакансию. Это умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями. В Мурманской области под этот уровень попадают сразу восемь сфер (безопасность, финансы, образование, закупки, спорт и красота, административный персонал, юристы и эйчары).

«При этом есть и уровни, где конкуренция уже среди соискателей выше нормы, а значит искать работу не так-то просто из-за высокого числа кандидатов и их большой активности на рынке труда. Как правило, это 8 – 12 резюме на вакансию и выше. Это уже рынок работодателя, когда компании могут диктовать свои условия по зарплате, выставлять более жёсткие требования кандидатам и проводить множество собеседований порой среди сотен кандидатов, чтобы выбрать лучших. Таких сфер в Мурманской области тоже достаточно, а именно пять. И здесь самая сложная ситуация из-за большого числа соискателей складывается в сфере искусства и масс-медиа: на одну вакансию могут претендовать более 21 человека. Не просто найти работу в регионе из-за крайне высокого уровня конкуренции соискателей за рабочие места и маркетологам (на одну вакансию приходится более 20 резюме), в сфере стратегии (более 19 резюме), в топ-менеджменте, в области IT», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в Мурманской области, осень, 2023: