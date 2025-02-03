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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.25 12:00

Стали известны планы компаний по сокращению и найму персонала на 2025 год

На 12% выросло число компаний в целом по РФ и в регионах СЗФО в частности, где в 2025 году планируется уменьшение количества работников. Таким образом, о планах сократить численность персонала в 2025 году заявили сразу 21% опрошенных hh.ru компаний. Остальные затруднились ответить.

Аналитики hh.ru в ходе большого опроса работодателей выяснили, какие планы есть у компаний по изменению численности работников на 2025 год.

В ходе опроса более 1,3 тысячи представителей компаний в том числе из регионов СЗФО по итогам 2024 года стало известно, какие планы работодатели закладывают по теме пересмотра численности персонала на ближайший год.

Исследование hh.ru показало, что у 55% опрошенных компаний численность в этом году увеличится. При этом по сравнению с 2023 годом доля компаний, где произойдёт увеличение количества персонала упала на 7% (в 2023 году таких компаний было 62%). Также на 2% упала доля стабильных компаний, где пересмотр численности работников не планируется.

С другой стороны, на 12% выросло число компаний в целом по РФ и в регионах СЗФО в частности, где в 2025 году планируется уменьшение количества работников. Таким образом, о планах сократить численность персонала в 2025 году заявили сразу 21% опрошенных hh.ru компаний. Остальные затруднились ответить. 

Примечательно, что чаще других о планах по сокращению персонала заявляли представители крупного бизнеса: 28% (или каждая третья опрошенная компания) с численностью персонала более 1 тысячи человек, а также каждая четвёртая (26%) компания с численностью от 500 до 1000 человек. Реже других говорили о планах по уменьшению штата работников работодатели из малого бизнеса (лишь 17% компаний). А вот больше других планируют искать, нанимать персонал и расширяться средний бизнес: 60% компаний с численностью от 100 до 500 человек (наглядно на диаграмме 1).

В отраслевом разрезе наиболее негативная картина на 2025 год в планах у работодателей из сферы финансовых технологий: сразу 40% представителей этой отрасли заявили, что в планах на 2025 год есть сокращение количества персонала. По сравнению с 2023 годом доля таких компаний выросла на 26%. На втором месте по таким планам оказались работодатели из строительной отрасли – 30%. Причём по сравнению с показателями 2023 года доля девелоперов, планирующих сокращения, выросла на 9%.

На третьем месте по планам на сокращения – компании из отрасли «Услуги для бизнеса и населения» (27%). Близко к ним стоят 26% компаний из сферы добычи сырья и полезных ископаемых. А вот больше других планируют расширять штат в 2025 году ИТ-компании (73% заявили о позитивных планах) (наглядно на диаграмме 2).

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