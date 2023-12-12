Стали известны победители финала Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов по мини-футболу

В Мурманской области завершились соревнования на Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов. Финальными состязаниями стали матчи по мини-футболу в спорткомплексе «Энергетик» Мурмашей. Всего на поле вышло 8 команд из Мурманска, Кандалакши, Кировска, Александровска, Мончегорска, Североморска, Заполярного и Полярных Зорь.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, среди команд юношей победу одержала средняя общеобразовательная школа №5 из Кировска. В призёрах средняя общеобразовательная школа №10 из Кандалакши и средняя общеобразовательная школа №21 из Мурманска.

Среди девушек лучшей стала команда средней общеобразовательной школы №5 из Мончегорска. На втором месте лицей №1 из Североморска. На третьем месте команда из основной общеобразовательной школы №22 из Заполярного.

Фото: https://gov-murman.ru