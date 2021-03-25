Теплоход «Клавдия Еланская» вернётся к привычной работе после ремонта на этой неделеВ Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.21 16:00

Стали известны победители финала регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов

В Мурманской области в режиме онлайн на платформе «Большая игра» состоялся финал регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В нём приняли участие учащиеся 8-11-х классов организаций дополнительного образования и студенты 1-2-го курсов колледжей.

Участниками отборочных игр стали 42 команды из разных муниципалитетов Мурманской области, из которых 17 – младшей возрастной категории и 25 – старшей. На призовые места в старшей группе претендовали сразу четыре команды – «Эрудиты» из нп. Высокий, «Area 51» из Апатитов, «Братство кольца» из Мурманска, «Тапочки Эйнштейна» из ЗАТО г. Североморск. В младшей команде за победу сражались «Коты Шредингера» из ЗАТО г. Заозерск и «Polar Deer» из Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки,  для распределения мест потребовалась «перестрелка»: команды ответили на четыре дополнительных вопроса, и только на последнем определились все призёры. Так, в старшей группе первое место досталось «Саша не придумал название» (г. Апатиты), вторыми стали «Эрудиты» (нп. Высокий) и бронзу получили «Тапочки Эйнштейна» (ЗАТО г. Североморск). В младшей возрастной группе первое место присудили команде «Микротворцы» (г. Мурманск), второе – «Polar Deer» (г. Мурманск), а третьими стали «Коты Шредингера» (ЗАТО г. Заозерск).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.03.21 14:35
Да, проблема очень актуальна. Возможно, что Валентина С. права. И Администрации города-героя стоит поработать вопрос о взятии сих территорий под свою ответственность. Судя по состоянию придомовой тер
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
Оскар Олегович
24.03.21 12:41
Да, странно это. Раньше мы были впереди, а сейчас, когда закрыли цеха, опустились ниже.
Комментарий к новости:В Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.03.21 18:56
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Пишет Вам большой спец. в области педагогики! С большим интересом я и весь коллектив МБОУ КШМ просмотрели телепередачу "КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ" с участием
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Реальные располагаемые денежные доходы у северян снижаются-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 2 копейки, евро теряет 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика