Стали известны победители финала регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов

В Мурманской области в режиме онлайн на платформе «Большая игра» состоялся финал регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В нём приняли участие учащиеся 8-11-х классов организаций дополнительного образования и студенты 1-2-го курсов колледжей.

Участниками отборочных игр стали 42 команды из разных муниципалитетов Мурманской области, из которых 17 – младшей возрастной категории и 25 – старшей. На призовые места в старшей группе претендовали сразу четыре команды – «Эрудиты» из нп. Высокий, «Area 51» из Апатитов, «Братство кольца» из Мурманска, «Тапочки Эйнштейна» из ЗАТО г. Североморск. В младшей команде за победу сражались «Коты Шредингера» из ЗАТО г. Заозерск и «Polar Deer» из Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, для распределения мест потребовалась «перестрелка»: команды ответили на четыре дополнительных вопроса, и только на последнем определились все призёры. Так, в старшей группе первое место досталось «Саша не придумал название» (г. Апатиты), вторыми стали «Эрудиты» (нп. Высокий) и бронзу получили «Тапочки Эйнштейна» (ЗАТО г. Североморск). В младшей возрастной группе первое место присудили команде «Микротворцы» (г. Мурманск), второе – «Polar Deer» (г. Мурманск), а третьими стали «Коты Шредингера» (ЗАТО г. Заозерск).