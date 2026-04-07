Стали известны победители «ФосАгро» Кубок России по лыжным гонкам – тур «Большой Вудъявр»

В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»
В Мурманской области завершилось одно из ключевых событий официального календаря Федерации лыжных гонок России – VIII этап-финал «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам. Стать частью значимых состязаний решили порядка 200 сильнейших российских лыжников, а также спортсмены из Китайской Народной Республики и Республики Беларусь.

Участники боролись за медали на протяжении шести дней. Первые старты провели на трассах физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» в Апатитах. Лучших определяли в гонках свободным стилем. Среди женщин Вероника Степанова (Республика Татарстан) завоевала золотую медаль на дистанции 3 км, а Алина Пеклецова (Вологодская область) стала лучшей на 10 км. Среди мужчин Александр Большунов (Республика Татарстан) занял лидирующую позицию на обеих дистанциях.

Затем эстафета соревнований перешла на трассы лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске, где участники финала «ФосАгро» Кубка России провели три соревновательных дня. В гонке классическим стилем и персьюте обладателями золотых наград вновь стали Алина Пеклецова и Александр Большунов. Спринт завершился победой для Ксении Шороховой (Тюменская область) и Сергея Забалуева (Республика Татарстан), а наш земляк Павел Соловьев завоевал серебряную медаль.

Финальная гонка VIII этапа «ФосАгро» Кубка России прошла на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в форме масс-старта на дистанцию 10 километров. Трасса проложена от стадиона «Горняк» до панорамного комплекса «Плато» на вершине северного склона Айкуайвенчорр. В этой гонке с набором высоты 560 метров золотые медали завоевали Алина Пеклецова и Александр Большунов. Павел Соловьев остановился в шаге от пьедестала и занял четвертое место.

В ходе торжественной церемонии закрытия соревнований «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам сезона 2025-2026, которая состоялась в Кировске, заслуженные трофеи получили лидеры общего зачёта Кубка. Ими стали Алина Пеклецова и Сергей Ардашев.

Почётными гостями финального этапа «ФосАгро» Кубок России по лыжным гонкам – тур  «Большой Вудъявр» стали: трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР и России, президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России Николай Зимятов, олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Михаил Девятьяров, трёхкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Завьялов, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Мухачева.

На этом календарь ФЛГР не закончится, 8 апреля в Апатитах проведут всероссийские соревнования «Памяти В. Беляева», с 9 по 11 апреля Апатиты примут «ФосАгро» чемпионат и первенство России среди юниорок и женщин, а с 10 по 12 апреля в Мончегорске в «ФосАгро» чемпионате и первенстве России будут состязаться юниоры и мужчины.

Организационную и финансовую поддержку проведению «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам традиционно оказывает компания «ФосАгро» – официальный спонсор национальной сборной по этому виду спорта.

 

Фото (Федерация лыжных гонок России)

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
