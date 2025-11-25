Стали известны победители областных соревнований по биатлону «Памяти Артемия Хасанкаева»

Мурманские лыжные трассы Долины Уюта в минувшие выходные принимали областные соревнования по биатлону «Памяти Артемия Хасанкаева». На протяжении двух дней спортсмены состязались в дисциплинах «гонка» и «спринт». В них приняли участие юноши и девушки от 13 до 18 лет из Мурманской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

Участниками «гонки» стали 60 биатлонистов. В ней победу одержали Елизавета Леоненко из Мурманска, Виктор Огарков из Ленинградской области и Ксения Колесова, Влад Соловьев из Санкт-Петербурга. Серебро завоевали Оксана Ефремова, Анастасия Кудрявцева, Максим Фролов и Степан Егоров из Санкт-Петербурга. Бронзу взяли Эдуард Леоненко из Мурманска, Ксения Томилина из Ленинградской области и Дарья Выросткевич, Александр Ковалев из Санкт-Петербурга.

За медали «спринта» боролись 54 спортсмена. Здесь лучшими стали Владислав Баранов, Дарья Выросткевич, Ксения Колесова и Влад Соловьев из Санкт-Петербурга. На втором месте Надежда Нечай из Ленинградской области и Степан Егоров, Анастасия Шагина, Иван Крысь из Санкт-Петербурга. На третьем месте Елизавета Леоненко из Мурманска и Сергей Кондратьев, Оксана Ефремова, Матвей Ефимкин из Санкт-Петербурга.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – Жить!». За последние годы инфраструктура Долины Уюта обновляется. Произведена реконструкция лыжероллерной трассы: увеличена протяженность, установлена современная система освещения, что позволяет спортсменам тренироваться в круглогодичном режиме, а организаторам – проводить соревнования.

Кроме того, на территории спорткомплекса смонтирована система искусственного оснежения, современные блок-контейнеры для подготовки инвентаря и переодевания спортсменов, пополняется материально-техническая база спортивного комплекса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557504/#&gid=1&pid=7