Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ruГубернатор Андрей Чибис вручил главе регионального парламента Сергею Дубовому Орден Дружбы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.12.25 15:00

Стали известны победители областных соревнований по лёгкой атлетике

В Легкоатлетическом манеже Мурманска 20 и 21 декабря состоялись областные соревнования по лёгкой атлетике. Порядка ста спортсменов определяли лучших в беге на различные дистанции.

Данные состязания стали отборочными на первенство Северо-Западного федерального округа.

Победу на дистанции 60 метров одержали Екатерина Сельдимирова, Ксения Либерова, Ирина Воронина, Виктория Кузькина, Иван Чекулаев, Артур Горбунов, Захар Меликов.

Дистанцию 200 метров быстрее всех преодолели Екатерина Сельдимирова, Ксения Либерова, Ирина Воронина, Артем Лебединский, Артур Горбунов, Максим Попов.

На дистанции 400 метров первое место заняли Полина Золотавина, Илья Кацан, Егор Денисенко-Добрянский, Максим Свиридов, Николай Скрипник, Константин Калиновский.

Золотые медали на дистанции 800 метров завоевали Дарья Узун, Елизавета Нечаева, Полина Золотавина, Алексей Храмов, Егор Денисенко-Добрянский, Владислав Додонов, Даниил Степовой.

На дистанции 1500 метров первыми стали Полина Варганова, Елизавета Нечаева, Алина Голдман, Богдан Палий.

На дистанции 3000 метров на первом месте Алиса Козлова, Анастасия Рожкова, Евгения Прошина, Матвей Лисой, Дмитрий Курепнев, Андрей Янович.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования проходили в мурманском Легкоатлетическом манеже, который открыт в 2015 году. Сооружение является многофункциональным и может быть использовано для проведения тренировок и соревнований по 49 видам спорта. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе является одной из первоочередных задач губернаторского плана «На Север – Жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559653/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:05«Елочка, гори!». Развлекательная программа (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство компаний России планируют индексацию зарплат в 2026 году-PRO Валюту (16+)Доллар снижается к иене, стабилен к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»