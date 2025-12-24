Стали известны победители областных соревнований по лёгкой атлетике

В Легкоатлетическом манеже Мурманска 20 и 21 декабря состоялись областные соревнования по лёгкой атлетике. Порядка ста спортсменов определяли лучших в беге на различные дистанции.

Данные состязания стали отборочными на первенство Северо-Западного федерального округа.

Победу на дистанции 60 метров одержали Екатерина Сельдимирова, Ксения Либерова, Ирина Воронина, Виктория Кузькина, Иван Чекулаев, Артур Горбунов, Захар Меликов.

Дистанцию 200 метров быстрее всех преодолели Екатерина Сельдимирова, Ксения Либерова, Ирина Воронина, Артем Лебединский, Артур Горбунов, Максим Попов.

На дистанции 400 метров первое место заняли Полина Золотавина, Илья Кацан, Егор Денисенко-Добрянский, Максим Свиридов, Николай Скрипник, Константин Калиновский.

Золотые медали на дистанции 800 метров завоевали Дарья Узун, Елизавета Нечаева, Полина Золотавина, Алексей Храмов, Егор Денисенко-Добрянский, Владислав Додонов, Даниил Степовой.

На дистанции 1500 метров первыми стали Полина Варганова, Елизавета Нечаева, Алина Голдман, Богдан Палий.

На дистанции 3000 метров на первом месте Алиса Козлова, Анастасия Рожкова, Евгения Прошина, Матвей Лисой, Дмитрий Курепнев, Андрей Янович.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования проходили в мурманском Легкоатлетическом манеже, который открыт в 2015 году. Сооружение является многофункциональным и может быть использовано для проведения тренировок и соревнований по 49 видам спорта. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе является одной из первоочередных задач губернаторского плана «На Север – Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559653/#&gid=1&pid=1