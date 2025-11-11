Стали известны победители регионального этапа фестиваля ГТО «Арктические студенческие игры»

В Легкоатлетическом манеже Мурманска на региональном этапе фестиваля ГТО «Арктические студенческие игры» определили сильнейших среди студентов колледжей и вузов Кольского Заполярья. В соревнованиях приняли участие четыре команды из областного центра и Мончегорска.

Программа фестиваля включала испытания, соответствующие нормативам комплекса ГТО: подтягивание из виса на высокой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на скамье, бег.

Награды победителям и призёрам «Арктических студенческих игр» вручила сенатор Российской Федерации, заслуженный мастер спорта Лариса Круглова.

«Вы доказываете, что умеете вести не только здоровый образ жизни, но и побеждать. Сегодня в Мурманской области очень много делается для развития спорта, по инициативе губернатора Андрея Чибиса создаются студенческие и школьные спортивные клубы. Это здорово, что вы можете тренироваться в «СОПКАХ.СПОРТ», например, или в своих учебных заведениях, реализовывать себя и являться примером для тех, кто ещё не занимается спортом и не достигает таких успехов», – отметила Лариса Круглова.

Так, в личном зачёте среди студентов вузов лучший результат показали Екатерина Оливенко, Полина Федотова, Николай Лалетин, Павел Квитко. В командном зачёте победил Мурманский арктический университет.

Среди студентов колледжей на первом месте Юлия Шестакова, Петронела Речан, Сергей Шалимов, Никита Поленок. В командном зачёте «золото» забрал коллектив Северного колледжа физической культуры и спорта Мончегорска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556789/#&gid=1&pid=2