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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.21 15:00

Стали известны победители регионального конкурса методических материалов «Растим патриотов России»

Подведены итоги областного конкурса методических материалов по организации патриотического воспитания «Растим патриотов России». В нём приняли участие педагогические работники и коллективы образовательных организаций дошкольного, общего, среднего профессионального образования, организаций дополнительного образования, а также структур, занимающихся вопросами патриотического воспитания обучающихся. На рассмотрение жюри поступило 93 работы от 173 коллективных и индивидуальных участников из 13 муниципалитетов региона.

Работы были представлены в трех номинациях. В конкурсных материалах оценивались соответствие целевым ориентирам и задачам конкурса, актуальность, педагогическая эффективность работы, учет региональных особенностей, результативность, воспитательный эффект, возможность использования представленных материалов в системе образования.

В номинации «Лучшая программа по патриотическому воспитанию» победителем стала учитель начальных классов школы №1 имени М.А. Погодина из Полярного. Второе место заняла воспитатель снежногорского детского сада №9 «Березка». Третье место разделили авторские коллективы детсада №85 Мурманска и мурманской прогимназии №40, а также педагоги детско-юношеского центра «Ровесник» им. С.А. Крыловой Кандалакшского района и детсада №152 Мурманска.

«Лучшие методические разработки по патриотическому воспитанию» представили педагоги из апатитской школы №4. Второе место разделили авторские коллективы детсада №128 Мурманска и дома детского творчества «Дриада» (г. Снежногорск). На третьем месте – авторский коллектив детского сада №82 Мурманска.

«Лучшие практики организации дистанционной работы по патриотическому воспитанию с использованием мультимедийных технологий» представил педагог Центра дополнительного образования (г. Полярный). На втором месте – воспитатель детского сада №2 (с. Ловозеро). На третьем месте – авторский коллектив детсада №104 Мурманска.

Организаторы конкурса – Министерство образования и науки Мурманской области и центр дополнительного образования «Лапландия».

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светлый
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