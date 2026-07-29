Стали известны победители региональных соревнований по триатлону

В акватории Пинозера в Полярных Зорях провели чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону. В этом году за звание сильнейших боролись порядка 30 атлетов, приехавших из разных уголков Кольского Заполярья.

Основная борьба развернулась на классической дистанции, где взрослые спортсмены испытывали себя на прочность в трёх дисциплинах. Участникам предстояло преодолеть 1,5 км вплавь, проехать 40 км на велосипеде и завершить испытание забегом на 10 км. Дистанция потребовала от атлетов не только отличной физической подготовки, но и серьезной тактической выдержки.

Чемпионат у женщин завершился победой для Анны Астафьевой из Полярных Зорь. На втором месте Амина Исаева из Полярных Зорь, на третьем – Елена Зекунова из Североморска. У мужчин первенствовали представители Мурманска. «Золото» завоевал Виталий Тридцаков, «серебро» у Михаила Левашкина, «бронзу» забрал Дмитрий Шейкин.

В первенстве определили лучших в дисциплине «дуатлон – спринт». Для этого юным спортсменам (от 13 до 19 лет) предстояло преодолеть бег на 2 км, затем велогонку на 8 км и завершить забегом на 1 км. Эти соревнования позволили выявить самых быстрых и выносливых молодых спортсменов региона.

Здесь победу одержали апатитчанка Алина Федорова, Роман Усов из Полярных Зорь и Егор Захаров из Печенгского округа. Серебряными призёрами стали Кирилл Константинов из Полярных Зорь и Семен Федоров из Апатитов. Бронзовую медаль завоевал мурманчанин Даниил Чуйко.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, одновременно с региональными соревнованиями состоялся фестиваль триатлона «Арктик Олимпик Три» в дисциплине «эстафета – смешанная три человека». Победу одержала команда ВМФ из Североморска, в призёрах команды – «Тюлени и русалка» из Полярных Зорь и «ЮМА-ю» из Мурманска.

Фото (Валентин КОЛИНЬКО): https://gov-murman.ru/info/news/571791/#&gid=1&pid=13