Стали известны победители соревнований по горнолыжному спорту «Кубок губернатора Мурманской области»

В Полярных Зорях дали старт областным соревнованиям по горнолыжному спорту «Кубок губернатора Мурманской области». В этом году спортсмены вышли на трассы горнолыжного комплекса «Салма» 21 декабря.

Борьба за медали шла среди юношей и девушек в возрасте от 10 до 11 лет. В дисциплине «слалом-гигант» состязались почти сто спортсменов из Мурманска, Кировска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорь, а также гости из Петрозаводска и Медвежегорска.

«Данные соревнования уже успели стать традиционными. Они проводятся в Кольском Заполярье более 10 лет. Главными задачами проведения выступают популяризация данного вида спорта у нас в регионе, развитие детско-юношеского и молодежного спорта, а также подготовка спортивного резерва», – отметил президент региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области» Юрий Ширшков.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победителем среди юношей стал Михаил Пилипенко из Кировска. Михаил повторил победу прошлого года. На втором месте Никита Гусев из Медвежегорска. На третьем – Тимофей Чабдаров из Петрозаводска. У девушек победила представительница Медвежегорска Вероника Тихомирова. В призёрах Василиса Карпова из Медвежегорска и Софья Лёвкина из Кировска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/