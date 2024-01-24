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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 12:00

Стали известны профессии, представителям которых предлагают самую высокую и самую низкую зарплаты в Мурманской области

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области в январе 2024 года и выяснили, работникам каких профессий местный бизнес готов платить самые высокие зарплаты, а кому предлагают самый низкий доход.

Средняя зарплата в Мурманской области в начале этого года составляет 55700 рублей, что на 10000 рублей больше, чем годом ранее. В начале этого года в топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в регионе вошли как топ-менеджерские, так и рабочие специальности, причем как массового характера, так и редкие варианты профессий. В частности, одни из самых высоких зарплат сейчас в регионе предлагают руководителям проектов – 220000 рублей, а также руководителю отдела продаж (205000 рублей). Также высокий доход в начале этого года можно найти в вакансиях для водителей (179000), токарям (150000), парикмахерам (150000), геодезистам (140000), сварщикам (130000) и др.

Руководитель проектов

220000

Руководитель отдела продаж

205000

Водитель

179400

Руководитель филиала

160000

Главный инженер проекта

150000

Руководитель отдела логистики

150000

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

150000

Мастер-приемщик

150000

Парикмахер

150000

Прораб, мастер СМР

140000

Геодезист

140000

Аналитик

140000

Руководитель группы разработки

135000

Руководитель строительного проекта

130000

Сварщик

130000

А вот в список профессий, в вакансиях которых зафиксирована одна из самых низких зарплат в январе вошли промоутер (27500 рублей), воспитатель (32500), мерчандайзер (32600), дизайнер (40000), а также метролог, психолог, архивариус и др. 

Офис-менеджер

45000

Психолог

45000

Секретарь, помощник руководителя, ассистент

45000

Официант, бармен, бариста

45000

Дворник

44900

Метролог

44500

Делопроизводитель, архивариус

44000

Видеооператор, видеомонтажер

42500

Уборщица, уборщик

42500

Лаборант

41200

Дизайнер, художник

40000

Оператор call-центра, специалист контактного центра

36000

Мерчандайзер

32600

Воспитатель, няня

32500

Промоутер

27500

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