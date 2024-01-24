Стали известны профессии, представителям которых предлагают самую высокую и самую низкую зарплаты в Мурманской области
Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области в январе 2024 года и выяснили, работникам каких профессий местный бизнес готов платить самые высокие зарплаты, а кому предлагают самый низкий доход.
Средняя зарплата в Мурманской области в начале этого года составляет 55700 рублей, что на 10000 рублей больше, чем годом ранее. В начале этого года в топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в регионе вошли как топ-менеджерские, так и рабочие специальности, причем как массового характера, так и редкие варианты профессий. В частности, одни из самых высоких зарплат сейчас в регионе предлагают руководителям проектов – 220000 рублей, а также руководителю отдела продаж (205000 рублей). Также высокий доход в начале этого года можно найти в вакансиях для водителей (179000), токарям (150000), парикмахерам (150000), геодезистам (140000), сварщикам (130000) и др.
|
Руководитель проектов
|
220000
|
Руководитель отдела продаж
|
205000
|
Водитель
|
179400
|
Руководитель филиала
|
160000
|
Главный инженер проекта
|
150000
|
Руководитель отдела логистики
|
150000
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
150000
|
Мастер-приемщик
|
150000
|
Парикмахер
|
150000
|
Прораб, мастер СМР
|
140000
|
Геодезист
|
140000
|
Аналитик
|
140000
|
Руководитель группы разработки
|
135000
|
Руководитель строительного проекта
|
130000
|
Сварщик
|
130000
А вот в список профессий, в вакансиях которых зафиксирована одна из самых низких зарплат в январе вошли промоутер (27500 рублей), воспитатель (32500), мерчандайзер (32600), дизайнер (40000), а также метролог, психолог, архивариус и др.
|
Офис-менеджер
|
45000
|
Психолог
|
45000
|
Секретарь, помощник руководителя, ассистент
|
45000
|
Официант, бармен, бариста
|
45000
|
Дворник
|
44900
|
Метролог
|
44500
|
Делопроизводитель, архивариус
|
44000
|
Видеооператор, видеомонтажер
|
42500
|
Уборщица, уборщик
|
42500
|
Лаборант
|
41200
|
Дизайнер, художник
|
40000
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
36000
|
Мерчандайзер
|
32600
|
Воспитатель, няня
|
32500
|
Промоутер
|
27500