Стали известны профессии, представителям которых предлагают самую высокую и самую низкую зарплаты в Мурманской области

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области в январе 2024 года и выяснили, работникам каких профессий местный бизнес готов платить самые высокие зарплаты, а кому предлагают самый низкий доход.

Средняя зарплата в Мурманской области в начале этого года составляет 55700 рублей, что на 10000 рублей больше, чем годом ранее. В начале этого года в топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в регионе вошли как топ-менеджерские, так и рабочие специальности, причем как массового характера, так и редкие варианты профессий. В частности, одни из самых высоких зарплат сейчас в регионе предлагают руководителям проектов – 220000 рублей, а также руководителю отдела продаж (205000 рублей). Также высокий доход в начале этого года можно найти в вакансиях для водителей (179000), токарям (150000), парикмахерам (150000), геодезистам (140000), сварщикам (130000) и др.

Руководитель проектов 220000 Руководитель отдела продаж 205000 Водитель 179400 Руководитель филиала 160000 Главный инженер проекта 150000 Руководитель отдела логистики 150000 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 150000 Мастер-приемщик 150000 Парикмахер 150000 Прораб, мастер СМР 140000 Геодезист 140000 Аналитик 140000 Руководитель группы разработки 135000 Руководитель строительного проекта 130000 Сварщик 130000

А вот в список профессий, в вакансиях которых зафиксирована одна из самых низких зарплат в январе вошли промоутер (27500 рублей), воспитатель (32500), мерчандайзер (32600), дизайнер (40000), а также метролог, психолог, архивариус и др.