Стали известны профессии с самой высокой и самой низкой зарплатой в 2023 году в Мурманской области
Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в регионе и выяснили, представителям каких профессий работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, а каким пока не готовы и предлагают доход ниже рынка.
Возглавляет рейтинг самых «дорогих» профессий Мурманской области 2023 года Инженер по наладке и испытаниям. Таким специалистам мурманский бизнес в среднем готов платить 160000 рублей в месяц. Также самыми высокооплачиваемыми профессиями в этом году в регионе стали различные топ-менеджерские должности: операционный директор (от 137000 рублей), руководитель группы разработки (более 135000), директор по персоналу (125000), руководитель строительного проекта (120000).
Среди представителей рабочих профессий в топ-15 в Мурманской области в 2023 году вошли сварщик (более 120000 рублей), геодезист (более 130000 рублей), токарь (от 115000 рублей), оператор станков (от 110000), прораб (от 104000).
Топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в Мурманской области, 2023 год, в руб.:
|
Инженер ПНР
|
160000
|
Аудитор
|
138500
|
Операционный директор (COO)
|
137500
|
Руководитель группы разработки
|
135000
|
Геодезист
|
130000
|
Директор по персоналу (HRD)
|
125000
|
Сварщик
|
120000
|
Руководитель строительного проекта
|
120000
|
Тестировщик
|
120000
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
115800
|
Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)
|
110000
|
Оператор станков с ЧПУ
|
110000
|
Прораб, мастер СМР
|
104300
|
Главный инженер проекта
|
102500
Между тем есть и профессии-аутсайдеры по уровню зарплаты, которая ниже средней по рынку Мурманской области (53391 рублей). Так, одни из самых низких зарплат в 2023 году работодатели региона предлагали специалистам техподдержки (24000 рублей), системным аналитикам (32500 рублей), андеррайтерам (35000), операторам call-центров (37500 рублей). Также в анти-рейтинг самых низких предлагаемых зарплат попали уборщики (37300), воспитатели и няни (37400), дворники (37400), мерчандайзеры (37900 рублей) и др.
Топ-15 профессий с самой низкой зарплатой в Мурманской области, 2023 год, в руб.:
|
Научный специалист, исследователь
|
41000
|
Швея, портной, закройщик
|
40500
|
Косметолог
|
40000
|
Делопроизводитель, архивариус
|
40000
|
Финансовый аналитик, инвестиционный аналитик
|
40000
|
Дизайнер, художник
|
40000
|
Казначей
|
39000
|
Мерчандайзер
|
37900
|
Дворник
|
37400
|
Воспитатель, няня
|
37400
|
Уборщица, уборщик
|
37300
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
37000
|
Андеррайтер
|
35000
|
Системный аналитик
|
32500
|
Специалист технической поддержки
|
24000