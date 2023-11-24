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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.23 12:00

Стали известны профессии с самой высокой и самой низкой зарплатой в 2023 году в Мурманской области

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в регионе и выяснили, представителям каких профессий работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, а каким пока не готовы и предлагают доход ниже рынка.

Возглавляет рейтинг самых «дорогих» профессий Мурманской области 2023 года Инженер по наладке и испытаниям. Таким специалистам мурманский бизнес в среднем готов платить 160000 рублей в месяц. Также самыми высокооплачиваемыми профессиями в этом году в регионе стали различные топ-менеджерские должности: операционный директор (от 137000 рублей), руководитель группы разработки (более 135000), директор по персоналу (125000), руководитель строительного проекта (120000).

Среди представителей рабочих профессий в топ-15 в Мурманской области в 2023 году вошли сварщик (более 120000 рублей), геодезист (более 130000 рублей), токарь (от 115000 рублей), оператор станков (от 110000), прораб (от 104000).

Топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в Мурманской области, 2023 год, в руб.:

Инженер ПНР

160000

Аудитор

138500

Операционный директор (COO)

137500

Руководитель группы разработки

135000

Геодезист

130000

Директор по персоналу (HRD)

125000

Сварщик

120000

Руководитель строительного проекта

120000

Тестировщик

120000

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

115800

Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)

110000

Оператор станков с ЧПУ

110000

Прораб, мастер СМР

104300

Главный инженер проекта

102500

 

Между тем есть и профессии-аутсайдеры по уровню зарплаты, которая ниже средней по рынку Мурманской области (53391 рублей). Так, одни из самых низких зарплат в 2023 году работодатели региона предлагали специалистам техподдержки (24000 рублей), системным аналитикам (32500 рублей), андеррайтерам (35000), операторам call-центров (37500 рублей). Также в анти-рейтинг самых низких предлагаемых зарплат попали уборщики (37300), воспитатели и няни (37400), дворники (37400), мерчандайзеры (37900 рублей) и др.

Топ-15 профессий с самой низкой зарплатой в Мурманской области, 2023 год, в руб.:

Научный специалист, исследователь

41000

Швея, портной, закройщик

40500

Косметолог

40000

Делопроизводитель, архивариус

40000

Финансовый аналитик, инвестиционный аналитик

40000

Дизайнер, художник

40000

Казначей

39000

Мерчандайзер

37900

Дворник

37400

Воспитатель, няня

37400

Уборщица, уборщик

37300

Оператор call-центра, специалист контактного центра

37000

Андеррайтер

35000

Системный аналитик

32500

Специалист технической поддержки

24000

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