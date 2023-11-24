Стали известны профессии с самой высокой и самой низкой зарплатой в 2023 году в Мурманской области

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в регионе и выяснили, представителям каких профессий работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, а каким пока не готовы и предлагают доход ниже рынка.

Возглавляет рейтинг самых «дорогих» профессий Мурманской области 2023 года Инженер по наладке и испытаниям. Таким специалистам мурманский бизнес в среднем готов платить 160000 рублей в месяц. Также самыми высокооплачиваемыми профессиями в этом году в регионе стали различные топ-менеджерские должности: операционный директор (от 137000 рублей), руководитель группы разработки (более 135000), директор по персоналу (125000), руководитель строительного проекта (120000).

Среди представителей рабочих профессий в топ-15 в Мурманской области в 2023 году вошли сварщик (более 120000 рублей), геодезист (более 130000 рублей), токарь (от 115000 рублей), оператор станков (от 110000), прораб (от 104000).

Топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в Мурманской области, 2023 год, в руб.:

Инженер ПНР 160000 Аудитор 138500 Операционный директор (COO) 137500 Руководитель группы разработки 135000 Геодезист 130000 Директор по персоналу (HRD) 125000 Сварщик 120000 Руководитель строительного проекта 120000 Тестировщик 120000 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 115800 Генеральный директор, исполнительный директор (CEO) 110000 Оператор станков с ЧПУ 110000 Прораб, мастер СМР 104300 Главный инженер проекта 102500

Между тем есть и профессии-аутсайдеры по уровню зарплаты, которая ниже средней по рынку Мурманской области (53391 рублей). Так, одни из самых низких зарплат в 2023 году работодатели региона предлагали специалистам техподдержки (24000 рублей), системным аналитикам (32500 рублей), андеррайтерам (35000), операторам call-центров (37500 рублей). Также в анти-рейтинг самых низких предлагаемых зарплат попали уборщики (37300), воспитатели и няни (37400), дворники (37400), мерчандайзеры (37900 рублей) и др.

Топ-15 профессий с самой низкой зарплатой в Мурманской области, 2023 год, в руб.: