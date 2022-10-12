Стали известны результаты рейтинга эффективности инвеступолномоченных Мурманской области в III квартале 2022 года

Руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова озвучила результаты рейтинга инвеступолномоченных за III квартал 2022 года. При его составлении учитывается работа представителей власти по крупным инвестиционным проектам, а также случаи оказания конкретной помощи предпринимателям в реализации их проектов. За прошедшие три месяца, с июля по сентябрь, деятельность инвеступолномоченных Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, города Кировска, Кандалакшского района и ЗАТО Александровск признана специалистами Корпорацией развития наиболее эффективной.

«В части помощи инвесторам можно упомянуть решение таких небольших вопросов, как помощь в регистрации адреса на земельный участок в Печенгском округе. За проведенную работу инвестор отдельно благодарит инвеступолномоченного министерства развития Арктики и экономики», – привела один из примеров оказания помощи предпринимателю Светлана Панфилова.

Также инвеступолноченнные участвуют в улучшении инвестиционного климата на территориях. Например, в августе в Кандалкшском районе утвердили дополнительную меру поддержки резидентов АЗРФ – понижающий коэффициент, который используется при расчете платы за аренду земельных участков для проектов по созданию туристических комплексов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Светлана Панфилова отметила работу инвеступолномоченных региональных Министерств: энергетики и ЖКХ; спорта; здравоохранения, а также комитетов по тарифному регулированию и туризму.

Напомним, инвеступолномоченными назначаются госслужащие из числа руководителей и их заместителей. Способы связи с ними можно найти на Инвестиционном портале.

Оставить отзыв о работе инвеступолномоченного можно через Линию прямых обращений.

Фото: https://gov-murman.ru