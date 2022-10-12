В Никеле открылся первый эколого-индустриальный туристический маршрут «Шпиль 555»МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.10.22 12:30

Стали известны результаты рейтинга эффективности инвеступолномоченных Мурманской области в III квартале 2022 года

Руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова озвучила результаты рейтинга инвеступолномоченных за III квартал 2022 года. При его составлении учитывается работа представителей власти по крупным инвестиционным проектам, а также случаи оказания конкретной помощи предпринимателям в реализации их проектов. За прошедшие три месяца, с июля по сентябрь, деятельность инвеступолномоченных Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, города Кировска, Кандалакшского района и ЗАТО Александровск признана специалистами Корпорацией развития наиболее эффективной.

«В части помощи инвесторам можно упомянуть решение таких небольших вопросов, как помощь в регистрации адреса на земельный участок в Печенгском округе. За проведенную работу инвестор отдельно благодарит инвеступолномоченного министерства развития Арктики и экономики», – привела один из примеров оказания помощи предпринимателю Светлана Панфилова.

Также инвеступолноченнные участвуют в улучшении инвестиционного климата на территориях. Например, в августе в Кандалкшском районе утвердили дополнительную меру поддержки резидентов АЗРФ – понижающий коэффициент, который используется при расчете платы за аренду земельных участков для проектов по созданию туристических комплексов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Светлана Панфилова отметила работу инвеступолномоченных региональных Министерств: энергетики и ЖКХ; спорта; здравоохранения, а также комитетов по тарифному регулированию и туризму. 

Напомним, инвеступолномоченными назначаются госслужащие из числа руководителей и их заместителей. Способы связи с ними можно найти на Инвестиционном портале.

Оставить отзыв о работе инвеступолномоченного можно через Линию прямых обращений.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области январе-июне текущего года использовано инвестиций в основной капитал организаций больше на 4,2%-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет, реагируя на снижение нефтяных котировок и низкий интерес инвесторов к риску-PRO Энергетику (18+)На Системного оператора возложена функция разработчика генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, включая решения по развитию ЕЭС России и региональных энергосистем-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты ратуют за выдачу «Пушкинской карты» детям с 10 лет и расширение её возможностей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика