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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.22 14:15

Стали известны результаты рейтинга эффективности инвеступолномоченных Мурманской области во втором квартале 2022 года

На оперативном совещании в региональном правительстве были объявлены результаты оценки эффективности работы инвеступолномоченных в исполнительных органах государственной власти и муниципальных образованиях за второй квартал 2022 года. Мониторинг деятельности на постоянной основе проводит Корпорация развития Мурманской области.

Генеральный директор Корпорации развития Светлана Панфилова, представляя итоги рейтинга, напомнила, что цель инвеступолномоченных – способствовать реализации инвестиционных проектов и помогать предпринимателям на местах.

«Особенно важна работа уполномоченных в муниципалитетах, а также в ИОГВ, чья специфика работы связана с общением с инвесторами и предпринимателями. Для большей эффективности обычно инвеступолномоченными назначаются госслужащие из числа руководителей и их заместителей. При рейтинговании основной акцент уделяется конкретным историям помощи инвесторам и позитивным практикам», – отметила Светлана Панфилова.

По оценке Корпорации развития в апреле-июне 2022 года помощь инвесторам и предпринимателям в реализации инвестпроектов наиболее активно оказывали уполномоченные региональных органов исполнительной власти – министерств имущественных отношений, развития Арктики и экономики, комитета по туризму. Среди муниципальных образований – инвеступолномоченные города Мончегорска, Кольского района, ЗАТО г. Североморск.

Эффективность внедрения института инвеступолномоченных вызывает всё больший интерес за пределами региона. В мае коллеги из аналогичной региональной корпорации Карелии, заинтересовавшись опытом Мурманской области, обратились в Корпорацию развития, итогом стала рабочая встреча по обмену опытом. Коллеги особо высоко оценили, что в Мурманской области статус инвеступолномоченного присваивается руководителям и их заместителям в органах власти и ОМСУ, что подчеркивает отношение команды регионального правительства к задаче по формированию инвестклимата.

Комментируя результаты рейтинга, губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратил внимание, что уполномоченным необходимо проводить работу с бизнесом на вверенных территориях.

«Обращаюсь к коллегам из местных органов власти Кировска, Апатитов, Мончегорска, Кандалакши, Терского и Ловозерского районов. Через возможности арктических преференций и предоставление земельных участков нужно стимулировать увеличение количества тех людей и компаний, которые делают проекты», – подчеркнул глава региона. Также Андрей Чибис поручил проанализировать ход реализации резидентами своих проектов.

Контакты инвеступолномоченных Мурманской области представлены на региональном Инвестиционном портале, там же можно оставить отзыв об их работе, отмечает региональное Министерство информационной политики.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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