Стали известны российские банки, которые будут выдавать льготные кредиты резидентам Арктической зоны РФ

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики провело отбор российских банков для участия в программе льготного кредитования резидентов Арктической зоны РФ. В список уполномоченных банков вошли 6 кредитных организаций: «ВТБ», «Сбербанк», «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Открытие» и «Московский Индустриальный банк».

Эти банки будут предоставлять кредиты по сниженной ставке резидентам Арктической зоны в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ в декабре прошлого года. В рамках программы конечная ставка по кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Центробанка РФ (в настоящее время 4,5%*1,5 = 6,75%), нижняя граница установлена на уровне 2% годовых.

По итогам рассмотрения банками заявок от резидентов АЗРФ на льготное финансирование Минвостокразвития России заключит с банками соответствующие соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

«Мы уже знаем о 10 компаниях-резидентах Арктической зоны, которые рассчитывают на получение льготного кредита. Эта мера дополнительно простимулирует тех, кто планирует открыть свое дело и получить государственную поддержку. Условием предоставления льготного финансирования инициатору является вложение в проект не менее 30% собственных средств и создание новых рабочих мест», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа льготного кредитования – часть широкого комплекса мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики. Инициаторам проектов, зарегистрированным в качестве резидентов Арктической зоны, также предоставляются налоговые льготы и административная поддержка. От Мурманской области сегодня зарегистрированы 26 резидентов с проектами на общую сумму инвестиций, превышающую 51 миллиард рублей, предусмотрено создание более 1300 рабочих мест. Всего в Арктической зоне 69 инвесторов.