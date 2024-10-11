Стали известны самые дефицитные профессии мурманского рынка труда по итогам 9 месяцев

Рынок труда Мурманской области продолжает бить рекорды по кадровому дефициту: с начала года число соискателей на одну вакансию в целом по местному рынку труда не повышается выше 3 человек на место.

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за 9 месяцев 2024 года и выяснили, какие профессии оказались в самом большом дефиците у местных работодателей.

Рынок труда Мурманской области продолжает бить рекорды по кадровому дефициту: с начала года число соискателей на одну вакансию в целом по местному рынку труда не повышается выше 3 человек на место. При этом в регионе есть целый ряд профессий, где дефицит обострён до предела. Так, самой дефицитной в Мурманской области по итогам за 9 месяцев этого года оказалась профессия врача – на одну вакансию по этой специализации претендует не более 1 соискателя. Индекс активных резюме на одну вакансию по профессии врача – 0,4.

Между тем зарплата, которую предлагают работодатели СЗФО и в том числе Мурманской области врачам, сегодня достигла 91 тысячи рублей, что уже на 17% больше, чем в 2023 году.

Также в рейтинг самых востребованных профессий, с одной стороны, и самых дефицитных, с другой, попали профессия фармацевта-провизора (индекс активных резюме 0,9), повара или пекаря, косметолога, а также дворника.

Менее двух кандидатов на одно рабочее место приходится и в остродефицитной профессии токаря/фрезеровщика и автослесаря/автомеханика. В рейтинг в этом году также попали и стали дефицитными из-за нехватки кандидатов профессии продавца-консультанта, администратора, а также мерчандайзера (топ-10 самых дефицитных профессий в Мурманской области и годовая динамика зарплат для них представлены в таблице).

Стал известен и топ-10 самых высококонкурентных профессий, из-за обилия желающих найти работу по этим специальностям. Возглавляют рейтинг в регионе профессия копирайтера (137 резюме на вакансию), дизайнера (82), SMM-менеджера (81), режиссёра (57), а также журналиста, финансового аналитика, PR-менеджера, системного инженера и психолога.

Ключевая причина дефицита сотрудников — негативные демографические процессы в стране. Они долгосрочные, хорошо поддаются прогнозированию, и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. В базе проблематики — демографическая яма 90-х и нулевых. Дополнительно ситуацию с отсутствием в силу демографии людей на рынке труда усугубили события, произошедшие после 2020 года.