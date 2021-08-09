Стали известны самые популярные причины отказа в трудоустройстве в 2021 году

Почти каждая третья причина отказа з несоответствие зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии.

Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга провели анализ активности рекрутеров в Talantix и выяснили самые распространенные критерии отказов работодателей в принятии на работу соискателей по итогам собеседований и причины несостоявшегося трудоустройства. В рамках исследования были проанализированы агрегированные обезличенные данные порядка полумиллиона причин отказов, которые рекрутеры самостоятельно указали при работе с кандидатами в системе Talantix с начала года и по настоящий момент.

В I полугодии 2021 года причиной-лидером по количеству отказов в работе стали несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии (121500 отказов или почти каждая третья причина отказа), отсутствии требуемых навыков и квалификации (91 300 или каждая пятая причина), а также несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре (65500 или каждая шестая причина). Отказы соискателям в трудоустройстве с явными дискриминационными признаками – из-за пола, возраста, национальности – замыкают топ-10 самых распространенных причин.

В разрезе Петербурга данные следующие: первое место по числу отказов в трудоустройстве занимает несоответствие зарплате, указанной в вакансии (завышенные ожидания у соисктаелей) – 35% или почти 47 тысяч отказов. На втором месте по числу отказов в Петербурге – несоответствие критериям вакансии (19% или более 25 тысяч отказов). На третьем месте у работодателей Северной столицы по числу отказов оказалась причина несоответствия корпкультуре или деловые качества кандидата – 17% или более 23 тысячи отказов.

Топ-10 причин отказов в трудоустройстве, в тыс. шт., данные по Петербургу (аналитика Talantix) Причина Доля от общего числа отказов Зарплата 35% Квалификация, навыки 19% Cultural & personal fit (корпоративная культура и деловые качества) 17% Гостинг (невыход кандидата на связь после успешного собеседования) 11% Контрофер (предложение от компании-конкурента) 7% Возраст 6% Другое 5% Национальность 0,48% Проверка службы безопасности 0,06% Пол 0,01%

Отметим, что минимальное число отказов соискателям в трудоустройстве поступает по причине непрохождения проверки службой безопасности (СБ) работодателя. Количество отказов соискателям по явным дискриминационным признакам держится на стабильном низком уровне в течение двух кварталов текущего года. Из них самой распространенной причиной является возраст (доля 5% в общем количестве отказов), на отказы из-за пола и национальности приходится менее половины процента от общего числа. Отметим, что по трудовому законодательству работодатели не вправе отказывать кандидатам по этим признакам, и в подавляющем большинстве случаев не озвучивают реальную причину отказа, если она носит дискриминационных характер, но могут отмечать их во внутренних базах данных при работе с кандидатами.

От 100 до 500 случаев отказа в работе из-за пола соискателя в I полугодии 2021 зафиксированы у работодателей из таких отраслей бизнеса, как производство топлива и ГСМ, дистрибьюторы автокомпонентов, запчастей, шин, бытовой техники, электроники, климатического оборудования, нефтехимия, розничная сеть, оборудование и станки для добывающей, энергетической, нефтегазовой и химической отрасли, строительство.

Единичные случаи отказов из-за национальности зафиксированы в 55 отраслях бизнеса из 170. Чаще всего по этой причине не брали на работу соискателей в сфере продаж, бухгалтерии, финансов, административного персонала и ИТ, ни разу не отказывали соискателям в сфере спорта и красоты, а также рабочему персоналу.

Наблюдаемый на российском рынке труда в течение 2021 года дефицит кадров почти во всех профобластях и, как следствие, обострившаяся среди работодателей конкуренция за персонал и общая пассивность соискателей при поиске работы, подтверждаются положительной квартальной динамикой причин отказа от трудоустройства со стороны самих кандидатов. Так, число случаев принятия контроффера от своего текущего работодателя выросло почти в 1,5 раза во втором квартале по сравнению с первым, а случаи гостинга (невыход кандидата на связь или на работу даже после принятия оффера) участились на 64%. Чаще всего контроффер принимают ИТ-специалисты, бухгалтеры, финансисты, менеджеры по продажам, маркетологи и PR-менеджеры. Гостинг также наиболее распространен среди представителей этих же профессий.

«Совокупность целого ряда внешних факторов – от демографической ямы до пандемии – образовали на рынке труда ситуацию «идеального шторма», с наиболее сильным негативным эффектом на разбалансировку спроса и предложения, – говорит Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru. – В течение семи месяцев 2021 года подряд мы наблюдаем снижение конкуренции среди соискателей за рабочее место, которая в июле в среднем по рынку труда опустилась до четырёх человек на одну вакансию, также фиксируем снижение таких показателей настроений соискателей как критичность трудоустройства, готовность уступать по зарплате и рост уверенности в поиске работы. Неудивительно, что в текущей ситуации такие причины несостоявшегося трудоустройства со стороны соискателей, как принятие контроффера и гостинг, занимают не только центральное положение в рейтинге, но, что самое неприятное для HR, имеют тенденцию к стремительному росту».

«Функционал облачной CRM Talantix позволяет рекрутерам отслеживать и комментировать с любым режимом видимости весь путь кандидата – от отклика до выхода на работу. Указание причины отказа кандидату – важный параметр не только для формирования кадрового резерва, но и ценный ресурс для анализа всей воронки найма компании, – отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix. – С одной стороны, есть отказы, основанные на профессиональном мнении HR-специалистов (например, несоответствие корпкультре или недостаточная квалификация, навыки), с другой – есть целая группа независящих от конкретного рекрутера причин отказов (например, несоответствие по зарплате, половозрастные критерии или проверка СБ)».