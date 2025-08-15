Мурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в МосквеОдин займ в руки: в 2026 году россиян хотят избавить от долговой кабалы МФО
15.08.25 12:00

Стали известны самые востребованные профессии в Мурманской области и уровень их зарплат

Аналитики hh.ru подвели итоги состояния рынка труда в Мурманской области за 7 месяцев этого года и выяснили, какие профессии оказались самыми востребованными у местного бизнеса.

По итогам семи месяцев 2025 года работодатели Мурманской области разместили более 23,7 тысячи вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для этих специалистов на hh.ru было опубликовано более 2,4 тысячи предложений, что составляет 10% от общего числа рабочих мест в регионе.

На втором месте — водители (около 1,2 тысячи вакансий, или 5%), на третьем — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (около 1,1 тысячи вакансий, или 5%).

В топ-20 наиболее востребованных этим летом профессий вошли не только рабочие специальности, но и торговые, медицинские, инженерные и административные должности. На эти профессии в совокупности приходится 57% всего спроса на кадры в регионе с начала года (наглядно на диаграмме 1).

Сколько зарабатывают востребованные специалисты в Мурманской области?

Между тем самые востребованные профессии не всегда являются самыми высокооплачиваемыми. В 2025 году в Мурманской области лидерами по уровню дохода среди наиболее востребованных стали курьеры — медианная зарплата составляет 136,5 тысячи рублей. На втором месте — водители (125,6 тысячи рублей), на третьем — сварщики (117,9 тысячи рублей).

В то же время, несмотря на высокий спрос, мерчандайзеры зарабатывают в среднем 40,2 тысячи рублей, что почти на 39 тысяч меньше средней зарплаты по региону (наглядно на диаграмме 2).

