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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 16:00

Стали известны самые востребованные профессии в сельском хозяйстве СЗФО

Динамика вакансий в сфере сельского хозяйства по итогам первого квартала 2023 года показывает, что российские работодатели активно готовятся к летнему сезону. Как отмечают эксперты hh.ru, за последние три месяца российские компании разместили почти 30000 вакансий, что на 31% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. При этом спрос на сельскохозяйственных работников в регионах СЗФО также достаточно выраженный: +23% новых вакансий.

Анализ рынка труда показывает, что работодателям из сферы сельского хозяйства в регионах Северо-Западного федерального округа потребовалось с начала года почти 2000 новых работников. Это на 23% больше, чем в начале 2022 года. Лидерами по росту спроса на сельскохозяйственных работников оказались Псковская области (+104% новых вакансий за год), Новгородская область (+98%), Ленобласть (+54%), а также Санкт-Петербург (+27%) и Архангельская область (+14%). При этом есть регионы, где спрос на таких работников, наоборот, за год упал.

Чаще всего ищут новых сотрудников работодатели из сферы земледелия, растениеводства и животноводства (77% рабочих мест). На втором месте по спросу на персонал компании из сферы продвижения и оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией. Также 2% вакансий приходится на сферу рыболовства. При этом по сравнению с прошлым годом спрос на новых специалистов в рыболовной сфере в стране вырос на 14%. Интересно, что сразу три региона СЗФО вошли в российский рейтинг с самым высоким спросом на специалистов в рыболовной сфере страны: Мурманская, Архангельская и Калининградская области.

Самыми востребованными в сельском хозяйстве у работодателей сейчас являются представители таких профессий как менеджер по продажам (6% от всего объема вакансий в отрасли по стране), агрономы (5%), водители, сервисные инженеры и ветеринарные врачи (по 4% вакансий для каждой профессии).

За год на фоне повышенного спроса на сельскохозяйственных работников в отрасли выросли и зарплаты. Так, сейчас диапазон зарплат в целом по России в сельхоз отрасли от 40 000₽ до 68 966₽. Это на 3000 – 5000 рублей больше, чем в начале 2022 года. В Мурманской области ситуация похожая: зарплата в вакансиях в сельхоз-сфере от 79095₽ до 89080₽, что на 4382 рубля больше, чем в первом квартале 2022 года.

Топ профессий, наиболее востребованных у работодателей из сельского хозяйства, март 2023, Россия: 

Профессия

Доля вакансий в отрасли

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 

6%

Агроном 

5%

Водитель 

4%

Сервисный инженер, инженер-механик 

4%

Ветеринарный врач 

4%

Бухгалтер 

3%

Оператор производственной линии 

3%

Продавец-консультант, продавец-кассир 

3%

Слесарь, сантехник 

3%

Разнорабочий 

2%

Технолог 

2%

Машинист 

2%

Кладовщик 

2%

Менеджер по закупкам 

2%

Электромонтажник 

2%

Зоотехник 

2%

 

Рейтинг актуальных вакансий в сельхоз-сфере, Мурманская область:

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