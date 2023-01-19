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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.23 12:00

Стали известны сферы, где проще всего найти работу, а также самые востребованные профессии в Мурманской области

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок труда и выяснила, в каких профессиональных сферах есть наибольший спрос на работников, а также какие зарплаты готовы платить компании ценным кадрам.

Анализ местного рынка труда показывает, что наибольшую потребность в новых работниках испытывают на данный момент работодатели из сферы безопасности – здесь размещено на 22% больше новых вакансий, чем месяц назад. Наиболее востребованы у местных компаний в данном случае охранники частных территорий, специалисты по информационной безопасности и контролеры торговых залов. Средняя зарплата для таких специалистов доходит до 52000 рублей, по сравнению с прошлым годом доход вырос на 2000 рублей. При этом одни из самых высоких зарплат в сфере безопасности можно найти для полицейских, специалистов по безопасности и охранников.

Также из-за повышенного спроса у работодателей достаточно легко найти работу в сфере науки и образования (+15% новых рабочих мест за месяц). Чаще всего компании из данной сферы ищут психологов, а также преподавателей иностранных языков, методистов и лаборантов. Средняя зарплата, которую может заработать местный житель, трудясь в данной сфере, на данный момент 52000 рублей. По сравнению с прошлым годом доход таких работников вырос в среднем на 4% или 2 000 рублей. При этом максимальные зарплаты в сфере науки и образования в Мурманской области могут доходить до 75000 рублей, 130000 рублей или до 180000 рублей.

На третьем месте по спросу на новых работников в Мурманской области – сфера фитнеса (+13% новых вакансий за месяц), более того по сравнению с прошлогодними показателями спрос на фитнес-инструкторов, тренеров и бьюти-мастеров в области вырос ещё сильнее (+81%). Средний доход в сфере фитнеса и красоты в Мурманской области сейчас равен 52000 рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. Самые высокие зарплаты в бьюти-сфере могут получить администраторы (от 60000 до 80000 рублей).

«Кроме активизации работодателей в ряде сфер, мы также видим, что компании проявляют максимальный интерес к молодым специалистам. В данном случае в среднем по СЗФО у компании за месяц выросло число предложений с работой для студентов и начинающих спецов на 2,2%, а если сравнивать с прошлогодними показателями, то спрос ещё более яркий +34%. В Мурманской области ситуация аналогичная: + 38,2% новых рабочих мест для студентов за месяц.

Недавний масштабный опрос hh.ru среди работодателей показывает, что более половины работодателей (57%) планируют увеличение численности персонала в их компаниях в 2023 году. Причём как правило, это касается небольших и средних компаний. В 27% не ожидают изменений, а в 16% предполагают, что будут сокращения штата», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

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