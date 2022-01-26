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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.22 18:00

Стало больше россиян, готовых вакцинировать своих детей от коронавируса

Рост заболеваемости COVID-19 заставляет родителей подростков задуматься об их вакцинации: число россиян, склоняющихся к необходимости сделать прививку сыну или дочери, по сравнению с октябрем прошлого года выросло на четверть, однако они по-прежнему в меньшинстве. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 500 родителей детей в возрасте от 12 до 17 лет из всех округов страны.

По сообщениям СМИ, вакцина от коронавируса «Спутник М», предназначенная для подростков от 12 до 17 лет, уже поступила в некоторые регионы. Однозначно готов сделать прививку своему ребенку этого возраста в ближайшее время каждый девятый родитель (11%), еще 22% опрошенных скорее готовы к такому шагу. Судя по комментариям, принять решение родителей нередко заставляет увеличение случаев тяжелого течения заболевания у детей.

Напротив, каждый третий (32%) однозначно не планирует вакцинировать своего сына или дочь-подростка, еще 35% скорее не собираются этого делать. Родители, которые не готовы сделать детям прививку от COVID-19, чаще всего объясняют свою позицию недостаточным, по их мнению, тестированием вакцины.

Тех, кто однозначно готов сделать прививку детям, многократно больше среди респондентов, вакцинированных от COVID-19: 15% против 2% среди невакцинированных. Категорически против вакцинации 62% непривитых матерей.

За 3 месяца, минувших с момента аналогичного исследования SuperJob, число россиян, склоняющихся к необходимости вакцинации своего ребенка, выросло на четверть: в октябре, когда в стране бушевал штамм «дельта», к этому были однозначно или скорее готовы 26% родителей, сегодня — каждый третий. Безапелляционных противников вакцинации своих детей-подростков, напротив, стало меньше на 8 п.п.

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