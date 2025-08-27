Стало известно, что отпугивает зумеров от выбора места работы

Ведущая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru и крупнейший российский разработчик цифровых решений в автобизнесе «LADA Цифра» провели совместное исследование и выяснили, чем руководствуется молодёжь, выбирая место работы.

В качестве красных флагов опрошенные чаще всего называли размытое описание вакансии, отсутствие конкретных требований и обязанностей (69%), постоянные переработки (62%), негативные отзывы сотрудников (55%), неэтичное общение на интервью с высказыванием личного мнения о самом кандидате или его предыдущих мест работы (51%).

«Сегодня крайне важно акцентировать внимание на комплексном развитии HR-бренда, в том числе и оформлении страницы компании на сайтах для поиска работы. Без тщательной проработки бренд-бука компания рискует остаться незаметной среди соискателей. А если цель — привлечение талантливых и успешных сотрудников, то необходимо обеспечить прозрачное описание вакансий и презентабельное оформление страниц, что на сегодняшний день является одним из обязательных условий для привлечения успешных кандидатов», — считает генеральный директор ООО «LADA Цифра» Андрей Державец.

В качестве своего будущего места для трудоустройства они также не желают видеть компании с серой/чёрной зарплатой, без оформления (42% респондентов); компании, в описании которых слишком длинный перечень требований и обязанностей (38%), а также если будет запрет на удалёнку и/или гибкий график (36%).

При первоначальном этапе знакомства с вакансией и компанией, в первую очередь, молодёжь обращает внимание на понятное описание функционала (72% опрошенных), понятное описание преимуществ работы в компании (условия труда, корпоративные бонусы и т.д.) - 58%, отзывы сотрудников (47%) и чёткую структуру текста вакансии (45%).

«Если соискатели приходят на собеседование неподготовленными и задают вопросы, ответы на которые есть в вакансии, — это сигнал. Если информацию не замечают, есть проблема подачи, пора пересмотреть её структуру и оформление. Обратите внимание на брендирование страниц. Оно повышает интерес соискателей и к вакансии, и к работодателю», — прокомментировала результаты исследования эксперт брендингового направления hh.ru Анастасия Шавшукова.

* - опрос проводился среди 10405 российских соискателей, 78% опрошенных - молодёжь в возрасте от 14 до 25 лет, 76% - на данный момент не работают.