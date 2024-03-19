Стало известно, где работают удалёнщики, живущие в СЗФО

Выяснилось, что каждый второй опрошенный (54%) работает удалённо 1-2 раза в неделю, ещё треть работников (29%) трудятся из дома или вне офиса 3-4 рабочих дня в неделю. Полностью удалённо работают 3%. Ещё 6% посещает офис несколько раз в месяц и по желанию, а вот полностью в офисе или на территории работодателя трудятся 8% опрошенных работников в регионе.

Служба исследований hh.ru и девелопер ПИК совместно провели исследование среди работающих местных жителей и выяснили, как часто удалёнщики из регионов СЗФО работают на удалёнке в течение недели, где находятся их рабочие места, а также, что для удалёнщиков важно с точки зрения удобства рабочего места.

Сколько дней люди работают из дома

Выяснилось, что каждый второй опрошенный (54%) работает удалённо 1-2 раза в неделю, ещё треть работников (29%) трудятся из дома или вне офиса 3-4 рабочих дня в неделю. Полностью удалённо работают 3%. Ещё 6% посещает офис несколько раз в месяц и по желанию, а вот полностью в офисе или на территории работодателя трудятся 8% опрошенных работников в регионе.

Где расположено рабочее место удалёнщика

Выяснилось, что местные удалёнщики чаще всего имеют возможность оборудовать себе рабочее место дома. Так, за специально оборудованным рабочим столом трудятся сразу 60% опрошенных. При этом ещё 40% вынуждены ютиться в не самых приспособленных для работы местах. Например, 24% из них работают у себя на кухне. Ещё 7% работают сидя дома на диване. У 4% местных респондентов рабочее место – это их постель, ещё 4% в разных других местах (в библиотеке, коворкинге, кафе и др.), 1% удалёнщиков работают у себя дома на балконе.

Интересно, что в зависимости от возраста меняется и организация рабочего удалёнщика. Так, работники старшей возрастной категории (54 года и старше) стараются работать в специально оборудованном месте дома – сразу 93% опрошенных. На кухне чаще других трудятся удалёнщики в возрасте 35-44 лет, сидя на диване работают обычно сотрудники 25-34 лет, а вот прямо в постели предпочитают работать молодые специалисты 18-24 лет.

Что важно при обустройстве рабочего места дома

Наиболее важный фактор для работы на дому у местных удалёнщиков – это соблюдение эргономики и удобства. Также для работающих удалёнщиков особенно ценна тишина и отсутствие отвлекающих факторов (наглядно на диаграмме).

Фото: https://gov-murman.ru