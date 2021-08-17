Стало известно, из-за чего чаще всего штрафуют на работе жителей СЗФО

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос работодателей в регионах СЗФО и выяснила, применяют ли они штрафы к сотрудникам и какие чаще всего это санкции.

Штрафы (депремирующие денежные вычеты по инициативе работодателя) практикуются в 52% компаний, в 44% их нет, остальные затруднились ответить.

Чаще всего работодатели и в том числе из СЗФО накладывают на сотрудников санкции за грубые нарушения трудовой дисциплины (прогулы, выход на работу в нетрезвом виде) – наказание за это существует в 72% компаний, в которых применяются штрафы. 53% опрошенных компаний Северо-Запада России штрафуют сотрудников за опоздания на работу, 44% - за некачественное исполнение обязанностей, 30% - за порчу корпоративного имущества, 27% - за действия без одобрения руководства, обернувшиеся упущенной выгодой или убытками (например, продажа продукции компании с увеличенной скидкой).

70% компаний СЗФО, штрафующих сотрудников, делают это в форме вычета из ежемесячной премии или её полной невыплаты. 23% вычитают штраф из фиксированного оклада, 8% - из квартальной, полугодовой или годовой премии. При этом в 59% организаций предельно возможная сумма штрафа не превышает 10% месячного заработка, а у 23% опрошенных компаний могут оштрафовать до 30% месячного заработка.

Ключевой целью существования штрафов работодатели называют улучшение трудовой дисциплины, а также повышение качество исполнения работы. Кроме того, для некоторых компаний важно снизить злоупотребления (прежде всего, хищения) среди персонала, повысить производительность труда и добиться выполнения плана. Интересно, что касаемо результативности штрафов мнения разделились: 39% работодателей считают, что показатели после штрафов улучшаются, ещё столько же уверены, что ничего не меняется, а 3% и вовсе отметили, что из-за штрафов показатели у работников становятся хуже.