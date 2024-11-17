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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.24 18:00

Стало известно, как часто жители СЗФО чувствуют себя счастливыми и что приносит им радость

Таковы результаты совместного опроса сети фитнес-клубов «DDX Fitness» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В исследовании приняли участие почти порядка 4 тысяч местных жителей в возрасте от 18 до 55 лет и старше.

Каждый день ощущают себя счастливыми 30% респондентов из регионов СЗФО, чаще такое чувство характерно для женщин 29% — против 24% среди мужчин. 2-3 раза в неделю посещает ощущение счастья ещё 17%, максимум 1 раз в неделю испытывают счастье в работе или вообще по жизни лишь 4% опрошенных.

Каждый третий респондент в СЗФО (30%) сказал, что чувствуют себя на вершине эмоций только время от времени. А вот каждый пятый, или 19% признались, что вообще не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми.

Кстати, самые счастливые люди живут в Ленинградской области — 41% отсюда испытывает счастье каждый день. За ними идут жители Алтайского края (38%) и Воронежской области (37%). Москвичи заняли 13-е место в рейтинге респондентов, который испытывают счастье каждый день. Большинство жителей Москвы (31%) испытывает счастье «время от времени».

Что касается профессий, то самые счастливые люди работают в сфере безопасности (40% опрошенных), на втором месте — сотрудники сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (36%), за ними следуют юристы (34%).

На вопрос, что же делает людей счастливыми, респонденты могли выбирать несколько ответов, и половина (51%) опрошенных в СЗФО назвали общение с близкими и родными людьми, а также путешествия и отдых. Ещё 47% сказали про ощущение себя здоровым. Также в топе «таблеток для счастья» повышение зарплаты (42%), прогулки на свежем воздухе (40%), достижение карьерных целей (33%), книги, фильмы и музыка (35%), регулярные занятия фитнесом (20%). Среди других вариантов, которые респонденты предложили сами: видеоигры, еда, жена, домашние животные и даже одиночество.

Отметим, что для жителей СЗФО деньги тоже важны при измерении уровня счастья. Так, для 36% местных респондентов материальные ценности, такие как деньги, имущество и т.д. очень важны в контексте ощущения счастья.

Ещё 55% опрошенных добавили, что материальная сторона счастья важна, но не основополагающая. Для 5% - совсем не важны. Остальные затруднились ответить. Что касается профессий, то больше всего Скруджей Макдаков сосредоточено в маркетинге и рекламе (42%), а меньше всего – среди управленцев, что ожидаемо, потому что возможный заработок на руководящей должности в СЗФО сейчас достиг 130 тысяч рублей, что на 55,3 тысячи больше, чем средняя зарплата рядового работника.

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