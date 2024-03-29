Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году

Эксперты hh.ru обнаружили, что за год работодатели нашей области изменили свои требования к потенциальным работникам и соискателям, а также часть параметров по условиям работы. Какие требования стали лидирующими, а также насколько изменится зарплата, если соответствовать требованиям бизнеса.

Аналитика рынка труда Мурманской области показывает, что бизнес продолжает менять как требования, так и условия работы для кандидатов.

Опыт

Так, наиболее сильно в начале этого года по сравнению с первым кварталом 2023 года местные компании изменили требования по опыту работы. Например, в начале этого года чаще чем в каждом третьем предложении о работе в Мурманской области от кандидата требовался опыт в профессии от 1 года до трё лет. При этом работодатели стали ещё более лояльными к кандидатам без опыта. Число вакансий для соискателей, ни дня не работавших по профессии, в целом по рынку труда Мурманской области выросло сразу на 73%. Теперь таких предложений больше всего – около половины от общего числа. В это же время снизился спрос на опытных специалистов – объявлений с требованием опыта более 6 лет стало на 27% меньше.

Образование

Требования по наличию образования тоже меняются. Компании стали на 20% чаще искать специалистов с высшим образованием, а также теперь работодателям на 51% больше требуется работников со среднеспециальным образованием.

График работы

Серьёзные изменения, которые переживает мурманский рынок труда последние года, влияют и на отношение работодателей к графику работы. Так, если раньше в приоритете у компаний была работа на полный день с 9.00 до 18.00, то сейчас картина начинает меняться. Так, компании 110% увеличили число вакансий с гибким графиком, когда работник может сам устанавливать время начала и конца рабочего дня и например, работать с 10.00 до 19.00 или с 8.00 до 17.00. Также на 77% выросло количество вакансий со сменным графиком. Компании всё чаще предлагают работу по сменам в формате «сутки через двое». Удалёнка остаётся востребованной у бизнеса: +44% новых рабочих мест с возможностью работать из любой точки мира появилось в Мурманской области с начала 2024 года.

Тип занятости

Примечательно, что местные компании все реже прибегают к предложению работникам полной занятости, хотя это и остается наиболее часто встречаемым типом работы. За год доля вакансий с частичной занятостью выросла на 120%. А ещё у мурманского бизнеса чаще возникает потребность в стажировках – таких предложений стало почти в два раза больше. Кроме того, компании на 97% нарастили объём вакансий с оформлением по договорам ГПХ.

Подработка

Частичная, вечерняя занятость или работа по выходным становятся новой нормой, когда человек может не иметь одной постоянной работы, а скорее несколько вариантов подработки. А компании все чаще собирают коллективы из подработчиков. Например, в Мурманской области в два раза стало больше вакансий с работой по вечерам.

Зарплата

Между тем уровень зарплаты также зависит от того, соответствует ли кандидат запросам бизнеса и готов ли он согласится трудится на тех или иных условиях. Так, житель СЗФО и в том числе Мурманской области, который будет искать работу по вахте, сможет сейчас заработать в среднем порядка 140 тысяч рублей, что на 31 тысячу больше, чем в весной 2023 года, а также на целых 80 тысяч больше, чем средняя зарплата удаленщика.

Условие Уровень средней зарплаты в 2024 году Динамика за год Удалёнка 58 200 ₽ 16 900 ₽ Сменный график 57 600 ₽ 10 700 ₽ Вахта 139 600 ₽ 31 100 ₽

В свою очередь зарплата специалистам без опыта на данный момент в СЗФО и в том числе Мурманской области достигла 54 тысяч рублей, что на 11,2 тысячи больше, чем в прошлом году. Между тем самый яркий прирост по доходу виден в вакансиях для кандидатов с опытом от 3 до 6 лет (+18 тысяч до 98,4 тысячи рублей).