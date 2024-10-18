Стало известно, как жители СЗФО относятся к трудовым мигрантам и при каких условиях готовы занять их рабочие места

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, каково их отношение к трудовым мигрантам. Также эксперты hh.ru узнали мнение респондентов, о том почему работодатели выбирают мигрантов, приносят ли они пользу экономике и на каких условиях люди готовы занять рабочие места трудовых мигрантов. Опрос проводился в сентябре 2024 года среди почти 3 тысяч местных жителей.

Опрос показал, что 76% опрошенных жителей СЗФО считают, что в их регионах трудовых мигрантов много и могло бы быть поменьше. Причём за год доля таких респондентов выросла на 16 п.п. В целом по стране доля тех, кто также ответил также достигла 80%. В разрезе профсферы: чаще других отвечали, что мигрантов слишком много респонденты из сферы транспорта и логистики (сразу 92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).

Ещё 10% считают, что число иностранных работников в их городе сейчас насчитывается в адекватном количестве. Ещё 4% респондентов, наоборот, отметили, что мигрантов могло быть и больше, остальные затруднились ответить. Чаще всего мнения, что трудовых мигрантов не хватает на рынке труда, придерживаются работники из сферы маркетинга, общепита и туризма, добычи сырья, розничной торговли и ИТ-специалисты.

В ходе опроса жителей СЗФО также попросили ответить на вопрос «По каким причинам в регионе используется труд мигрантов?», люди могли выбрать несколько вариантов ответа.

Больше половины (65%) считают, что условия, на которые соглашаются мигранты, не подходят для местных жителей и определяют это основной причиной найма иностранных работников. Ещё 61% добавили ответ, что, по их мнению, мигранты берут оплату за свою работу меньше, чем местные жители. Близко к ним стоят те, что ответили, что мигрантов нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права – 50% опрошенных.

Вред или польза?

В рамках опроса респонденты также смогли выразить своё мнение, приносят ли трудовые мигранты пользу региону и экономике. Так, каждый десятый респондент (12%) считает, что данная категория работников полезна для рынка труда. Причём за год доля таких респондентов упала на 10 п.п.

Ещё 20% думают, что польза и вред могут быть принесены экономике регионов СЗФО в равных частях. А вот 37% респондентов пока видят больше вреда от трудовой миграции, чем пользы. Важно, что за год доля таких респондентов выросла более чем на 10 п.п. Ещё 26% опрошенных более категоричны и видят только вред от мигрантов (+8 п.п. за год).

Кто занимает рабочие места россиян?

Интересно, что опрошенные жители СЗФО в 50% случаев верят то, что трудовые мигранты занимают рабочие места, на которые могли бы претендовать местные жители. За год доля таких респондентов выросла на 10 п.п. Не разделяют такую позицию 36%. Остальные затруднились ответить. Больше других верят, что мигранты могут претендовать на рабочие места работники сферы «Безопасность» (сразу 73%), «Транспорт» (+71%), «Розничная торговля» (69%) и рабочие (65%).

При каких условиях люди готовы занять рабочие места мигрантов?

И в заключении респондентам было предложено порассуждать, готовы ли они занять рабочие места уехавших трудовых мигрантов. Выяснилось, что больше трети опрошенных (39%) готовы. Интересно, что по сравнению с прошлым годом, доля желающих занять рабочие места, на которых раньше преимущественно трудились мигранты, выросла в СЗФО лишь на 3 п.п. В целом по стране рост более существенный (+7 п.п.).

Больше всего такое желание выразили респонденты, имеющие рабочие специальности (56%), работники розничной торговли (56%), представители ресторанно-гостиничного бизнеса (44%), производственники (44%).

В противовес им треть (35%) опрошенных не готовы занимать рабочие места трудовых мигрантов.

Ещё 6% опрошенных считают, что пусть лучше на эти места вновь вернуться мигранты, а 20% опрошенных не смогли сформировать мнение по данному вопросу, причём за год доля таких людей выросла на 5 п.п.

Между тем занять пустующие трудовые места местные респонденты готовы не просто так, а при выполнении со стороны работодателей определенных условий. Так, для большинства (70%) работа должна соответствовать их профессии\специальности. Ещё 52% ожидают, что будут улучшены рабочие места (организовано питание, охрана труда, выдача спецодежды, «белая» зарплата, индексация и т.п.). Для 43% критическим моментом стало повышение зарплаты как минимум до рыночного уровня или выше той, что получали трудовым мигранты. Ещё 30% могут перейти на освободившиеся места, если работодатели организуют для будущих сотрудников ДМС.